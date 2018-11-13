УЕФА может заново проверить "Сити" на предмет ФФП

УЕФА предупредил "Манчестер Сити", что может заново провести расследование в отношении чемпионов Премьер-Лиги на предмет возможных нарушений правил финансового фейр-плей в предыдущие годы.

На прошлой неделе немецкий журнал Der Spiegel опубликовал серию материалов о том, что "Сити" и ПСЖ систематически нарушали правила ФФП и в 2014 году заключил секретное соглашение с УЕФА, благодаря чему отделались чисто символическим наказанием.



Одно из обвинений в адрес "горожан" заключалось в том, что "Сити" заключал спонсорские контракты по завышенной стоимости с компаниями, которые аффилированы с владельцами клуба из Абу-Даби.



Накануне УЕФА сделал официальное заявление по этому поводу, пообещав изучить опубликованную в прессе информацию и, возможно, заново провести аудит финансов "Сити" по делу, закрытому четыре года назад.



В своем заявлении УЕФА также похвастал, что благодаря ФФП суммарный долг европейских клубов в 1.5 млрд. фунтов в 2011 превратился в 500 млн. фунтов прибыли в прошлом году.



Добавим, что в 2014 году УЕФА оштрафовал "Сити" на 49 млн. фунтов за нарушение правил ФФП, однако из этой суммы клуб фактически выплатил только 17 млн. фунтов, остальное — это отложенное наказание.