"Юнайтед" может продать Байи и Рохо в январе, но не Санчеса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо готов попрощаться с защитниками Эриком Байи и Маркосом Рохо в январе, но нападающий Алексис Санчес клуб посреди сезона не покинет.

Лишь в минувший уикенд издание The Times сообщило, что Санчес, присоединявшийся к "красным дьяволам" в январе, не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и мечтает уйти в ПСЖ.



Трансфер экс-игрока "Барселоны" все больше и больше выглядит дорогостоящей ошибкой для МЮ. Ради приглашения Санчеса из "Арсенала" в январе "Юнайтед" пришлось отдать плеймейкера Генриха Мхитаряна стоимостью 40 миллионов фунтов и предложить Алексису контракт с зарплатой, которая может достигать 500 тыс. фунтов в неделю.



При этом отдачи от своих инвестиций "дьяволы" не получают. В этом сезоне Санчес забил только один гол и только раз провел на поле все 90 минут.



Однако The Telegraph исключает уход Алексиса из "Юнайтед" в ближайшее трансферное окно, объясняя это целым рядом причин. В первую очередь это вопрос финансов, ведь мало кто из клубов способен взвалить на себя столь огромную зарплату игрока, который находится в столь неважной форме.



Вдобавок заинтересованному клубу потребовалось бы выплатить компенсацию "Юнайтед", ведь контракт игрока сборной Чили, в следующем месяце отмечающего 30 лет, истекает только в июне 2022.



Теоретически существует вариант с арендой, если "Юнайтед" и сам Санчес согласятся значительно ущемить себя в финансах, но в данный момент такая возможность даже не рассматривается.



В отличие от Санчеса, расставание с Байи и Рохо в январе выглядит куда более вероятным. В 12 матчах этого сезона Премьер-Лиги "дьяволы" лишь однажды не пропустили, и это побуждает Жозе Моуриньо к покупке защитника топ-уровня, но для новичка необходимо расчистить место — как в команде, так и в зарплатной ведомости.



Отметим, что в этом сезоне Байи растерял доверие Моуриньо, для которого он стал первым приобретением у руля "Юнайтед" в 2016 году, а Рохо и вовсе еще не провел ни одного матча, хотя в марте заключил новый контракт.