Данн Уэлбек перенес вторую операцию на лодыжке
Нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек перенес вторую операцию на сломанной лодыжке.
Напомним, 27-летний Уэлбек получил перелом правой лодыжки в безголевом матче Лиги Европы против "Спортинга" в прошлый четверг. Данни был унесен с поля "Эмирейтс" на носилках и сразу же отправился в госпиталь, где на следующий день был прооперирован.
Однако одного хирургического вмешательства оказалось недостаточно. В понедельник экс-игрок "Манчестер Юнайтед" перенес вторую операцию, причем, как гласит официальное заявление "канониров", эта операция является плановой.
"Обе процедуры прошли хорошо, без осложнений. Теперь Данни приходит в себя, после чего начнет реабилитацию. В данный момент слишком рано говорить, сколько это потребует времени", — сообщает "Арсенал".
Добавим, после ничьей 1:1 против "Вулверхэмптона" в воскресенье главный тренер лондонцев Унаи Эмери не смог пообещать, что Уэлбек вернется на поле до окончания сезона.
13.11.2018 06:00
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вроде негр, но хрустальный, сука.
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Здоровья Данни!!!
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