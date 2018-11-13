Данн Уэлбек перенес вторую операцию на лодыжке

Нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек перенес вторую операцию на сломанной лодыжке.

Напомним, 27-летний Уэлбек получил перелом правой лодыжки в безголевом матче Лиги Европы против "Спортинга" в прошлый четверг. Данни был унесен с поля "Эмирейтс" на носилках и сразу же отправился в госпиталь, где на следующий день был прооперирован.



Однако одного хирургического вмешательства оказалось недостаточно. В понедельник экс-игрок "Манчестер Юнайтед" перенес вторую операцию, причем, как гласит официальное заявление "канониров", эта операция является плановой.



"Обе процедуры прошли хорошо, без осложнений. Теперь Данни приходит в себя, после чего начнет реабилитацию. В данный момент слишком рано говорить, сколько это потребует времени", — сообщает "Арсенал".



Добавим, после ничьей 1:1 против "Вулверхэмптона" в воскресенье главный тренер лондонцев Унаи Эмери не смог пообещать, что Уэлбек вернется на поле до окончания сезона.