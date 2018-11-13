Антонио Конте будет отдыхать до лета

Тренер Антонио Конте решил не утруждать себя поисками работы посреди сезона и получить все деньги, причитающиеся ему в качестве компенсации за увольнение из "Челси" минувшим летом.

Ранее в этом месяце Конте связывали с назначением в "Реале". Итальянский специалист назывался целью номер один президента Королевского клуба Флорентино Переса.



Однако еще на прошлой неделе стало, что Антонио не возьмется за работу в Мадриде. По слухам, Конте потребовал себе несколько лет по контракту и контроль над трансферам, что совершенно не устроило Переса.



В понедельник и вовсе стало известно, что тренировать "Реал" в остатке сезона будет Сантьяго Солари. А что касается Конте, то ни с какими другими клубами вступать в переговоры он не собирается, утверждает Sky Sports.



Если бы Конте вернулся к работе посреди сезона, то недосчитался бы нескольких миллионов компенсации от "Челси". Подобное в планы Антонио не входит: он хочет заставить свой бывший клуб заплатить сполна и немного больше.



Таким образом, отпуск Конте продлится до конца сезона, а уже следующим летом Антонио будет искать себе новую работу.



"Для тренера моего уровня лучше подождать, чем бросаться под скорый поезд. Я предпочитаю подождать до июня, чтобы затем начать с новой командой, новым проектом. В данный момент я не чувствую острой необходимости поскорее вернуться к работе. Может быть, чрез два-три месяца такое желание у меня появится, и я произнесу какие-нибудь другие слова", — сообщил Конте Sky Italia.