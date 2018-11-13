Антонио Конте будет отдыхать до лета

Антонио Конте Тренер Антонио Конте решил не утруждать себя поисками работы посреди сезона и получить все деньги, причитающиеся ему в качестве компенсации за увольнение из "Челси" минувшим летом.

Ранее в этом месяце Конте связывали с назначением в "Реале". Итальянский специалист назывался целью номер один президента Королевского клуба Флорентино Переса.

Однако еще на прошлой неделе стало, что Антонио не возьмется за работу в Мадриде. По слухам, Конте потребовал себе несколько лет по контракту и контроль над трансферам, что совершенно не устроило Переса.

В понедельник и вовсе стало известно, что тренировать "Реал" в остатке сезона будет Сантьяго Солари. А что касается Конте, то ни с какими другими клубами вступать в переговоры он не собирается, утверждает Sky Sports.

Если бы Конте вернулся к работе посреди сезона, то недосчитался бы нескольких миллионов компенсации от "Челси". Подобное в планы Антонио не входит: он хочет заставить свой бывший клуб заплатить сполна и немного больше.

Таким образом, отпуск Конте продлится до конца сезона, а уже следующим летом Антонио будет искать себе новую работу.

"Для тренера моего уровня лучше подождать, чем бросаться под скорый поезд. Я предпочитаю подождать до июня, чтобы затем начать с новой командой, новым проектом. В данный момент я не чувствую острой необходимости поскорее вернуться к работе. Может быть, чрез два-три месяца такое желание у меня появится, и я произнесу какие-нибудь другие слова", — сообщил Конте Sky Italia.



Метки Конте, Реал, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2018 00:05

Количество просмотров Просмотров: 414

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 13.11.2018 00:41 # chebrec
    Всё верно
    Кто хорошо работает тот хорошо отдыхает

    (ответить)

  2. manutd-20champ 13.11.2018 00:16 # manutd-20champ
    правильно, подожди, подраздень абрашку и в бой с новыми силами.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: