Ван Дейк призывает "Ливерпуль" не смотреть на "Сити"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его команда не должна переживать из-за устрашающей формы "Манчестер Сити".

К середине ноября "горожане" потеряли лишь четыре очка в Премьер-Лиге, забивая в среднем ровно по три гола за матч. И хотя "Ливерпуль" с "Челси" тоже не знают поражений, поспевать за "Сити" им очень сложно.



Ван Дейк не отрицает превосходства "Сити", однако считает, что "Ливерпуль" должен ориентироваться только на себя. Виргил верит, что действующий чемпион еще будет ошибаться.



"Они являются чемпионами и лучшей командой в лиге, но мы постараемся выступить как можно лучше. Мы не должны ориентироваться на других, мы хотим думать только о своих матчах, и на очереди у нас выезд к "Уотфорду". Это будет тяжело".



"Сезон очень длинный. "Сити" не будет выигрывать каждый свой матч 5:0, у них тоже будут тяжелые матчи, как и всех остальных".



"Мы должны смотреть на свои матчи и, что еще важнее, не смотреть на матчи других. Это единственный способ, чтобы двигаться вперед", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.