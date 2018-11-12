Де Брюйне вернется в строй раньше срока
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне надеется залечить свою травму к матчу Премьер-Лиги против "Уотфорда" 4 декабря.
Лучший плеймейкер Премьер-Лиги прошлого сезона весьма неудачно начал новую кампанию. Сыграв против "Арсенала" в первом туре Премьер-Лиги, спустя считанные дни Де Брюйне на тренировке получил травму правого колена.
Вернувшись в строй и приняв участие еще в четырех матчах, Кевин угодил в лазарет уже с повреждением левого колена. Это случилось против "Фулхэма" 1 ноября, и изначально доктора отводили на восстановление до шести недель.
Однако The Guardian стало известно, что 27-летний бельгиец стремительно идет на поправку и рассчитывает вернуться в строй раньше срока.
Таким образом, матч против "Уотфорда" 4 ноября может стать хорошей разминкой для Де Брюйне в преддверии выезда к его бывшей команде "Челси" четырьмя днями позже.
12.11.2018 22:00
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Доктора творят чудеса
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Дайте ему нормально восстановиться, задрали. Такой талант душат интенсивностью.
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Давай,давай...похуй на тебя,у нас Албанец питбуль...
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Принц возвращается !
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