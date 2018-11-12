Де Брюйне вернется в строй раньше срока

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне надеется залечить свою травму к матчу Премьер-Лиги против "Уотфорда" 4 декабря.

Лучший плеймейкер Премьер-Лиги прошлого сезона весьма неудачно начал новую кампанию. Сыграв против "Арсенала" в первом туре Премьер-Лиги, спустя считанные дни Де Брюйне на тренировке получил травму правого колена.

Вернувшись в строй и приняв участие еще в четырех матчах, Кевин угодил в лазарет уже с повреждением левого колена. Это случилось против "Фулхэма" 1 ноября, и изначально доктора отводили на восстановление до шести недель.

Однако The Guardian стало известно, что 27-летний бельгиец стремительно идет на поправку и рассчитывает вернуться в строй раньше срока.

Таким образом, матч против "Уотфорда" 4 ноября может стать хорошей разминкой для Де Брюйне в преддверии выезда к его бывшей команде "Челси" четырьмя днями позже.



Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2018 22:00

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  1. chebrec 12.11.2018 22:08 # chebrec
    Доктора творят чудеса

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  2. mrsimph 12.11.2018 22:07 # mrsimph
    Дайте ему нормально восстановиться, задрали. Такой талант душат интенсивностью.

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  3. liverpool1892est 12.11.2018 22:04 # liverpool1892est
    Давай,давай...похуй на тебя,у нас Албанец питбуль...

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  4. mancityman 12.11.2018 22:03 # mancityman
    Принц возвращается !

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