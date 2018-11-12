Старридж обвинен в нарушении запрета на ставки

FA обвинила нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа в нарушении правил, запрещающих футболистам делать ставки в букмекерских конторах.

В ходе своего расследования Ассоциации удалось установить, что в январе этого года Старридж пренебрег запретом на ставки для профессиональных футболистов. Теперь у Даниэля есть время до 20 ноября, чтобы ответить на соответствующие обвинения.



Отметим, что в указанный период Даниэль как раз покинул лавку "красных" и отправился на правах аренды в "Вест Бромвич", где, правда, себя совершенно не проявил и не смог избавить "дроздов" от вылета из Премьер-Лиги.



В этом сезоне 29-летний англичанин заметно прибавил, регулярно попадает в заявку "Ливерпуля" и забил четыре гола в семи матчах.



Добавим, что подобного рода провинность может повлечь за собой не только денежный штраф, но и дисквалификацию. Например, экс-полузащитник "Бернли" Джо Бартон был отлучен от футбола сразу на 18 месяцев.