Старридж обвинен в нарушении запрета на ставки

Даниэль Старридж FA обвинила нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа в нарушении правил, запрещающих футболистам делать ставки в букмекерских конторах.

В ходе своего расследования Ассоциации удалось установить, что в январе этого года Старридж пренебрег запретом на ставки для профессиональных футболистов. Теперь у Даниэля есть время до 20 ноября, чтобы ответить на соответствующие обвинения.

Отметим, что в указанный период Даниэль как раз покинул лавку "красных" и отправился на правах аренды в "Вест Бромвич", где, правда, себя совершенно не проявил и не смог избавить "дроздов" от вылета из Премьер-Лиги.

В этом сезоне 29-летний англичанин заметно прибавил, регулярно попадает в заявку "Ливерпуля" и забил четыре гола в семи матчах.

Добавим, что подобного рода провинность может повлечь за собой не только денежный штраф, но и дисквалификацию. Например, экс-полузащитник "Бернли" Джо Бартон был отлучен от футбола сразу на 18 месяцев.



Метки FA, Ливерпуль, ставки, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2018 21:15

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  1. liverpool1892est 12.11.2018 22:05 # liverpool1892est
    Чо там залупа пиздит кожаным ртом ...нассыте ему в рот

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  2. liverpool1892est 12.11.2018 21:54 # liverpool1892est
    У дяди Руни спросите как это делается...

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  3. liverpool1892est 12.11.2018 21:52 # liverpool1892est
    Привет пиздюки,,,и сразу пиздуйте делать уроки нах

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  4. ilovemanutd 12.11.2018 21:42 # ilovemanutd
    Не удивлюсь если он в минус ушел. А вообще я охреневаю с людей, которые делают ставки на спорт, особенно когда это последние деньги и исход очень непредсказуем. Ладно если какой-то дурачок бедный ставит, но когда это делает богатый футболист, то это совсем ересь, не важно какая вероятность победы, всё равно это тупизм. Пусть его накажут за долбо*бизм, хотя пох если честно.
    Если я не ошибаюсь, то он как-то по особенному выходит на поле, вроде бы делает оборот на 360. Так что есть причины думать, что он не очень умный мальчик

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  5. kojan 12.11.2018 21:37 # kojan
    непорядочность футболёров и самого клуба всем хорошо известна, хотите примеров, их у меня есть! Ливерные с завидным постоянством раз в 2-3 месяца попадают в скандалы... провинциальная ущербность + коллективная мания величия постоянно вызывают желание хоть как-то прославится... вечные неудачники с убогой кармой

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