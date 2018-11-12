Старридж обвинен в нарушении запрета на ставки
FA обвинила нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа в нарушении правил, запрещающих футболистам делать ставки в букмекерских конторах.
В ходе своего расследования Ассоциации удалось установить, что в январе этого года Старридж пренебрег запретом на ставки для профессиональных футболистов. Теперь у Даниэля есть время до 20 ноября, чтобы ответить на соответствующие обвинения.
Отметим, что в указанный период Даниэль как раз покинул лавку "красных" и отправился на правах аренды в "Вест Бромвич", где, правда, себя совершенно не проявил и не смог избавить "дроздов" от вылета из Премьер-Лиги.
В этом сезоне 29-летний англичанин заметно прибавил, регулярно попадает в заявку "Ливерпуля" и забил четыре гола в семи матчах.
Добавим, что подобного рода провинность может повлечь за собой не только денежный штраф, но и дисквалификацию. Например, экс-полузащитник "Бернли" Джо Бартон был отлучен от футбола сразу на 18 месяцев.
12.11.2018 21:15
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Чо там залупа пиздит кожаным ртом ...нассыте ему в рот
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У дяди Руни спросите как это делается...
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Привет пиздюки,,,и сразу пиздуйте делать уроки нах
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Не удивлюсь если он в минус ушел. А вообще я охреневаю с людей, которые делают ставки на спорт, особенно когда это последние деньги и исход очень непредсказуем. Ладно если какой-то дурачок бедный ставит, но когда это делает богатый футболист, то это совсем ересь, не важно какая вероятность победы, всё равно это тупизм. Пусть его накажут за долбо*бизм, хотя пох если честно.
Если я не ошибаюсь, то он как-то по особенному выходит на поле, вроде бы делает оборот на 360. Так что есть причины думать, что он не очень умный мальчик
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непорядочность футболёров и самого клуба всем хорошо известна, хотите примеров, их у меня есть! Ливерные с завидным постоянством раз в 2-3 месяца попадают в скандалы... провинциальная ущербность + коллективная мания величия постоянно вызывают желание хоть как-то прославится... вечные неудачники с убогой кармой
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