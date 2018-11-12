"Юнайтед" обсуждает новый контракт с Эшли Янгом
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с крайним защитником Эшли Янгом о новом контракте.
33-летний Янг является одним из главных старожилов на "Олд Траффорд", где он выступает после своего перехода из "Астон Виллы" в 2011 году за 17 миллионов фунтов.
В последние пару сезонов Эшли показал себя универсальным игроком, переквалифицировавшись из вингера в левого защитника, а затем попробовав себя и справа в обороне в отсутствие капитана Антонио Валенсии.
Также Янг ценен для главного тренера Жозе Моуриньо как лидер. После того, как Валенсия угодил в лазарет, а Поль Погба был разжалован из вице-капитанов, именно Эшли стал получать капитанскую повязку.
По информации BBC, Моуриньо не желает расставаться с ветераном, чей действующий контракт истекает в конце сезона. Стороны уже сели за стол переговоров, хотя в данный момент диалог находится в начальной стадии. The Guardian добавляет, что аналогичным образом обстоят дела с Валенсией.
В период выступлений за "Юнайтед" Янг провел 214 матчей, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы. В футболке сборной Англии Эшли выходил 39 раз, включая пять на ЧМ-2018.
12.11.2018 20:50
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И Кому то это Интересно??? )))))))))))))))
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Здоровья болельщикам МЮ, просто крепкого здоровья.
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