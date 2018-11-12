"Бешикташ" планирует сохранить Кариуса

Президент "Бешикташа" Фикрет Орман подтвердил, что его клуб планирует выкупить трансфер голкипера Лориса Кариуса у "Ливерпуля".

Ранее осенью ходили слухи, что турецкий клуб недоволен Кариусом, взятым в двухлетнюю аренду перед стартом сезона, и хочет досрочно вернуть Лориса обратно с возобновлением трансферного окна в январе.



Однако в реальности у "Бешикташа" совершенно другие планы в отношении антигероя последнего финала Лиги Чемпионов. 25-летний немец сможет заключить постоянный контракт с клубом из Стамбула, как только сыграет предусмотренное арендным соглашением количество матчей.



"Кариус — превосходный голкипер, и с Божьей помощью мы подпишем его на условиях постоянного трансфера. Все эти истории — полная чепуха. Я скажу лишь одно: дайте Кариусу время. Кариусу нужно проделать большую работу, но для этого требуется время", — сообщил Орман Harberle.