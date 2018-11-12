"Бешикташ" планирует сохранить Кариуса

Фикрет Орман и Лорис Кариус Президент "Бешикташа" Фикрет Орман подтвердил, что его клуб планирует выкупить трансфер голкипера Лориса Кариуса у "Ливерпуля".

Ранее осенью ходили слухи, что турецкий клуб недоволен Кариусом, взятым в двухлетнюю аренду перед стартом сезона, и хочет досрочно вернуть Лориса обратно с возобновлением трансферного окна в январе.

Однако в реальности у "Бешикташа" совершенно другие планы в отношении антигероя последнего финала Лиги Чемпионов. 25-летний немец сможет заключить постоянный контракт с клубом из Стамбула, как только сыграет предусмотренное арендным соглашением количество матчей.

"Кариус — превосходный голкипер, и с Божьей помощью мы подпишем его на условиях постоянного трансфера. Все эти истории — полная чепуха. Я скажу лишь одно: дайте Кариусу время. Кариусу нужно проделать большую работу, но для этого требуется время", — сообщил Орман Harberle.



Метки Бешикташ, Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2018 20:30

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  1. ry-l 12.11.2018 20:42 # ry-l
    Ну если клуб таких топарей собирает - сам бог велел им и Морату подписать.

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  2. electric 12.11.2018 20:41 # electric
    Верим. Можем. Переможем.

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