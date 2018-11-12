Погба и Мартиаль возвращаются в Манчестер с травмами

Вслед за полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба, от вызова в сборную Франции по причине травмы был вынужден отказаться и его одноклубник Антони Мартиаль.

Напомним, Погба неожиданно пропустил дерби против "Манчестер Сити" в воскресенье. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо объяснил это тем, что Поль получил травму в матче Лиги Чемпионов с "Ювентусом" несколькими днями ранее.



Моуриньо также подтвердил, что Погба не сможет откликнуться на вызов в национальную команду. Тем не менее, Поль был вынужден съездить на родину и засвидетельствовать повреждение.



Вместе с Погба отправился и Мартиаль, который сыграл все 90 минут городского дерби и даже отметился реализованным пенальти. Антони также пожаловался на проблемы со здоровьем и был отпущен домой после медицинской проверки.



Как гласит официальное заявление действующих чемпионов Мира, у Погба была диагностирована травма бедра, у Мартиаля — приводящей мышцы. На место выбывших игроков французы вызвали Муссу Сиссоко из "Тоттенхэма" и Александра Лакасетта из "Арсенала".