Погба и Мартиаль возвращаются в Манчестер с травмами
Вслед за полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба, от вызова в сборную Франции по причине травмы был вынужден отказаться и его одноклубник Антони Мартиаль.
Напомним, Погба неожиданно пропустил дерби против "Манчестер Сити" в воскресенье. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо объяснил это тем, что Поль получил травму в матче Лиги Чемпионов с "Ювентусом" несколькими днями ранее.
Моуриньо также подтвердил, что Погба не сможет откликнуться на вызов в национальную команду. Тем не менее, Поль был вынужден съездить на родину и засвидетельствовать повреждение.
Вместе с Погба отправился и Мартиаль, который сыграл все 90 минут городского дерби и даже отметился реализованным пенальти. Антони также пожаловался на проблемы со здоровьем и был отпущен домой после медицинской проверки.
Как гласит официальное заявление действующих чемпионов Мира, у Погба была диагностирована травма бедра, у Мартиаля — приводящей мышцы. На место выбывших игроков французы вызвали Муссу Сиссоко из "Тоттенхэма" и Александра Лакасетта из "Арсенала".
12.11.2018 20:00
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они ж должны были на вечеринку к другу лететь
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Нормально так шпор и канониров подставили.
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