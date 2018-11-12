Погба и Мартиаль возвращаются в Манчестер с травмами

Антони Мартиаль и Поль Погба Вслед за полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба, от вызова в сборную Франции по причине травмы был вынужден отказаться и его одноклубник Антони Мартиаль.

Напомним, Погба неожиданно пропустил дерби против "Манчестер Сити" в воскресенье. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо объяснил это тем, что Поль получил травму в матче Лиги Чемпионов с "Ювентусом" несколькими днями ранее.

Моуриньо также подтвердил, что Погба не сможет откликнуться на вызов в национальную команду. Тем не менее, Поль был вынужден съездить на родину и засвидетельствовать повреждение.

Вместе с Погба отправился и Мартиаль, который сыграл все 90 минут городского дерби и даже отметился реализованным пенальти. Антони также пожаловался на проблемы со здоровьем и был отпущен домой после медицинской проверки.

Как гласит официальное заявление действующих чемпионов Мира, у Погба была диагностирована травма бедра, у Мартиаля — приводящей мышцы. На место выбывших игроков французы вызвали Муссу Сиссоко из "Тоттенхэма" и Александра Лакасетта из "Арсенала".



Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Погба, сборная Франции, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2018 20:00

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  1. liverfun 12.11.2018 20:14 # liverfun
    они ж должны были на вечеринку к другу лететь

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  2. sausage 12.11.2018 20:12 # sausage
    Нормально так шпор и канониров подставили.

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