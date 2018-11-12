FA изучит комментарии Гвардиолы насчет назначения Тэйлора на дерби Манчестера

FA расследует комментарии рулевого "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиола по поводу назначения рефери Энтони Тэйлора на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Воскресную победу "Сити" в городском дерби со счетом 3:1 засвидетельствовал 40-летний Тэйлор, который сам является уроженцем Манчестера и рос в шести милях от стадиона "красных дьяволов" "Олд Траффорд".



Естественно, журналисты не могли не спросить Гвардиолу, что тот думает об этом назначении в преддверии дерби. Каталонский специалист выразил уверенность, что с судейством все будет нормально, однако некоторые его слова заинтересовали Ассоциацию.



"Если он является фанатом "Юнайтед" или "Сити", то это не проблема — каждый может поддерживать кого угодно", — заявил среди прочего Гвардиола.



Как сообщает Sky Sports, в понедельник официальный представитель FA подтвердил, что Ассоциация изучит слова Гвардиолы и попросит того пояснить свои мысли. В прошлом Хосепа уже предупреждали насчет комментариев о судействе перед матчами.