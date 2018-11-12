Морено сделает татуировку, если "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу

Альберто Морено Крайний защитник "Ливерпуля" Альберто Морено пообещал добавить в свою коллекцию татуировку, если "красные" выиграют титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

После 12 туров Премьер-Лиги "Ливерпуль" выглядит наиболее готовой командой, чтобы поддерживать тот сумасшедший темп, который задает "Манчестер Сити". "Красные" находятся всего в двух очках от вершины и в любой момент могут перехватить лидерство.

Морено, который находится на "Энфилде" с 2014 года и для которого этот сезон, вероятно, станет последним в клубе ввиду истекающего контракта, обладает одной из самых странных коллекций татуировок в футболе, и Альберто готов ее пополнить, в случае завоевания титула.

"Мои татуировки зачастую связаны с ситуациями в личной жизни, но если мы выиграем Премьер-Лигу, я совершенно точно сделаю еще одну. Я не могу сказать, как она будет выглядеть, но я знаю, какое огромное значение имел бы титул для каждого в "Ливерпуле". Однажды мы выиграем его. Почему бы уже не в этом году?" — цитирует Морено Daily Mirror.



Метки Ливерпуль, Морено, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2018 18:00

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  1. fc-oil 12.11.2018 19:05 # fc-oil
    Короче не сделает, все ясно.

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  2. gerrard08 12.11.2018 18:54 # gerrard08
    Ска ну какой же он тупой а. Когда уже истечет контракт и накой свалит?
    ловрен хоть и такая же тварь, но тот хоть с гнильцой, знает под кого копать с кем дружить и кому подлизывать, мурина же феноменальный по своей тупости пес.

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  3. dallaslp 12.11.2018 18:37 # dallaslp
    Не поможет. будешь продан. Что говорить, если даже Даниэль Аггер сделал тату в честь Ливерпуля и его продали

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  4. sisyazavr 12.11.2018 18:29 # sisyazavr
    Видно, человек сильно против тату. )

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  5. vyrentz 12.11.2018 18:21 # vyrentz
    Новости которые мы заслужили

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  6. skipjack 12.11.2018 18:20 # skipjack
    Похвальная самоотдача

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  7. jesus33 12.11.2018 18:08 # jesus33
    Пиздежник.
    Можно было сказать, сделаю тату если рак на горе свистнет.Один хуй.

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  8. barrakuda 12.11.2018 18:03 # barrakuda
    на жопе муху

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