Морено сделает татуировку, если "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу

Крайний защитник "Ливерпуля" Альберто Морено пообещал добавить в свою коллекцию татуировку, если "красные" выиграют титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

После 12 туров Премьер-Лиги "Ливерпуль" выглядит наиболее готовой командой, чтобы поддерживать тот сумасшедший темп, который задает "Манчестер Сити". "Красные" находятся всего в двух очках от вершины и в любой момент могут перехватить лидерство.



Морено, который находится на "Энфилде" с 2014 года и для которого этот сезон, вероятно, станет последним в клубе ввиду истекающего контракта, обладает одной из самых странных коллекций татуировок в футболе, и Альберто готов ее пополнить, в случае завоевания титула.



"Мои татуировки зачастую связаны с ситуациями в личной жизни, но если мы выиграем Премьер-Лигу, я совершенно точно сделаю еще одну. Я не могу сказать, как она будет выглядеть, но я знаю, какое огромное значение имел бы титул для каждого в "Ливерпуле". Однажды мы выиграем его. Почему бы уже не в этом году?" — цитирует Морено Daily Mirror.