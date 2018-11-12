Морено сделает татуировку, если "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу
Крайний защитник "Ливерпуля" Альберто Морено пообещал добавить в свою коллекцию татуировку, если "красные" выиграют титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
После 12 туров Премьер-Лиги "Ливерпуль" выглядит наиболее готовой командой, чтобы поддерживать тот сумасшедший темп, который задает "Манчестер Сити". "Красные" находятся всего в двух очках от вершины и в любой момент могут перехватить лидерство.
Морено, который находится на "Энфилде" с 2014 года и для которого этот сезон, вероятно, станет последним в клубе ввиду истекающего контракта, обладает одной из самых странных коллекций татуировок в футболе, и Альберто готов ее пополнить, в случае завоевания титула.
"Мои татуировки зачастую связаны с ситуациями в личной жизни, но если мы выиграем Премьер-Лигу, я совершенно точно сделаю еще одну. Я не могу сказать, как она будет выглядеть, но я знаю, какое огромное значение имел бы титул для каждого в "Ливерпуле". Однажды мы выиграем его. Почему бы уже не в этом году?" — цитирует Морено Daily Mirror.
12.11.2018 18:00
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Последние комментарии:
Короче не сделает, все ясно.
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Ска ну какой же он тупой а. Когда уже истечет контракт и накой свалит?
ловрен хоть и такая же тварь, но тот хоть с гнильцой, знает под кого копать с кем дружить и кому подлизывать, мурина же феноменальный по своей тупости пес.
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Не поможет. будешь продан. Что говорить, если даже Даниэль Аггер сделал тату в честь Ливерпуля и его продали
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Видно, человек сильно против тату. )
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Новости которые мы заслужили
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Похвальная самоотдача
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Пиздежник.
Можно было сказать, сделаю тату если рак на горе свистнет.Один хуй.
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на жопе муху
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