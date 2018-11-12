Игроки "Арсенала" устроили видеочат с Уэлбеком перед матчем с "Вулверхэмптоном"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери и игроки команды поговорили с нападающим Данни Уэлбеком по видеосвязи перед матчем против "Вулверхэмптона".

В матче Лиги Европы против "Спортинга" в минувший четверг Уэлбек получил перелом правой лодыжки и уже на следующий день перенес операцию, восстановление после которой может растянуться до конца сезона.



Желание поддержать попавшего в беду товарища придало "канонирам" мотивации на воскресный матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона", в котором лондонцы избежали поражения только в самой концовке — 1:1



"У нас состоялся сеанс связи по FaceTime. Это было хорошо, и мы хотел победить ради него. Всем нам жаль его, и мы надеемся, он хорошо восстановится и как можно скорее вернется на поле, потому что он важный игрок для команды и для раздевалки. Думаю, этот разговор очень мотивировал каждого из нас, чтобы сыграть ради Данни, потому что он нравится каждому".



"Он выглядел очень счастливым, и я думаю, он был рад поговорить с нами, потому что он остается важной частью команды, и мы будем поддерживать его, пока он травмирован", — цитирует голкипер "Арсенала" Бернда Лено The Telegraph.