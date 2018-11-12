Насри проходит медобследование в "Вест Хэме"

Экс-полузащитник "Манчестер Сити" и "Арсенала" Самир Насри проходит медицинское обследование в "Вест Хэме" и готовится к подписанию краткосрочного контракта с лондонским клубом.

В данный момент Насри завершает отбывать свою 18-месячную дисквалификацию за запрещенную для футболистов лечебную процедуру во время своего отпуска в Лос-Анджелесе в декабре 2016.



Уже в следующем месяце Самир сможет вернуться на футбольное поле, и сделать это 31-летний француз собирается в составе "молотобойцев", утверждает Evening Standard.



По информации издания, интерес к Насри довольно велик, поэтому главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини спешит поскорее заключить контракт со своим бывшим подопечным по "Сити".



Если стандартные медицинские тесты не выявят никаких проблем, Насри подпишет с лондонским клубом контракт до конца сезона и будет получать 80 тысяч фунтов в неделю.