Рюдигер требует введения VAR в Премьер-Лиге

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер потребовал ввести VAR в Премьер-Лиге после неоднозначного эпизода в воскресном матче против "Эвертона".

Безголевая ничья на "Стэмфорд Бридж" была отмечена несколькими стычками, включая дуэль Рюдигера и полузащитника "ирисок" Бернарда в первом тайме, когда рефери Кевин Френд показал обоим по желтой карточке.



Антонио гневно отреагировал на падение Бернарда, а тот, как показалось, попытался боднуть головой превосходящего его в габаритах соперника. Рюдигер потрясен, что бразилец избежал удаления, и считает, что с системой видеопомощи рефери этого бы не случилось.



"Думаю, если бы в Англии была VAR, у Бернарда возникли бы проблемы. Он нырял, а я сказал ему встать на ноги. Затем я просто стоял, а он приблизился ко мне на высокой скорости и ударил меня лбом, за что мне показали желтую карточку. На мой взгляд, это какая-то шутка".



"Рефери ничего не видел. Такое впечатление, что четвертый арбитр дал ему подсказку и сказал, что я мог спровоцировать соперника. Но я никого не провоцировал, я просто стоял на месте. Я лишь хочу сказать, что с VAR он был бы удален с поля", — цитирует Рюдигера The Telegraph.