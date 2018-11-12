Рюдигер требует введения VAR в Премьер-Лиге

Антонио Рюдигер и Бернард Защитник "Челси" Антонио Рюдигер потребовал ввести VAR в Премьер-Лиге после неоднозначного эпизода в воскресном матче против "Эвертона".

Безголевая ничья на "Стэмфорд Бридж" была отмечена несколькими стычками, включая дуэль Рюдигера и полузащитника "ирисок" Бернарда в первом тайме, когда рефери Кевин Френд показал обоим по желтой карточке.

Антонио гневно отреагировал на падение Бернарда, а тот, как показалось, попытался боднуть головой превосходящего его в габаритах соперника. Рюдигер потрясен, что бразилец избежал удаления, и считает, что с системой видеопомощи рефери этого бы не случилось.

"Думаю, если бы в Англии была VAR, у Бернарда возникли бы проблемы. Он нырял, а я сказал ему встать на ноги. Затем я просто стоял, а он приблизился ко мне на высокой скорости и ударил меня лбом, за что мне показали желтую карточку. На мой взгляд, это какая-то шутка".

"Рефери ничего не видел. Такое впечатление, что четвертый арбитр дал ему подсказку и сказал, что я мог спровоцировать соперника. Но я никого не провоцировал, я просто стоял на месте. Я лишь хочу сказать, что с VAR он был бы удален с поля", — цитирует Рюдигера The Telegraph.



Метки VAR, Бернард, Премьер-Лига, Рюдигер, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2018 16:00

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  1. liverfun 12.11.2018 17:14 # liverfun
    бедняга. просто стоял, а тут некий бернард грязно симулировал, а потом просто набросился на здоровяка, который его на голову выше

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  2. ccchelsea 12.11.2018 17:01 # ccchelsea
    Всё правильно. Арбитры с каждым годом всё больше ошибок допускают, пора что-то делать.

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  3. chebrec 12.11.2018 16:48 # chebrec
    Ну тут все ясно
    Судья продажная

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  4. vyrentz 12.11.2018 16:15 # vyrentz
    Бернард - типичная вылупонь шлюхтора, такой же мерзкий и грязный игрок, как и остальная копанка.

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  5. staryi-eblan 12.11.2018 16:10 # staryi-eblan
    В этом матче надо было удалить: Алонсо, Бернарда и Диня.

    ВАР нужна, раз арбитр не увидел грубейшие фолы этих игроков

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  6. acceptodessa 12.11.2018 16:03 # acceptodessa
    Если бы VAR работала, то Хаби Алонсо пошел бы нахер с поля еще в первой половине за свои подкаты.

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  7. mancunia-planet 12.11.2018 16:02 # mancunia-planet
    Ну раз он требует, ху_ня вопрос

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