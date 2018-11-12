Рюдигер требует введения VAR в Премьер-Лиге
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер потребовал ввести VAR в Премьер-Лиге после неоднозначного эпизода в воскресном матче против "Эвертона".
Безголевая ничья на "Стэмфорд Бридж" была отмечена несколькими стычками, включая дуэль Рюдигера и полузащитника "ирисок" Бернарда в первом тайме, когда рефери Кевин Френд показал обоим по желтой карточке.
Антонио гневно отреагировал на падение Бернарда, а тот, как показалось, попытался боднуть головой превосходящего его в габаритах соперника. Рюдигер потрясен, что бразилец избежал удаления, и считает, что с системой видеопомощи рефери этого бы не случилось.
"Думаю, если бы в Англии была VAR, у Бернарда возникли бы проблемы. Он нырял, а я сказал ему встать на ноги. Затем я просто стоял, а он приблизился ко мне на высокой скорости и ударил меня лбом, за что мне показали желтую карточку. На мой взгляд, это какая-то шутка".
"Рефери ничего не видел. Такое впечатление, что четвертый арбитр дал ему подсказку и сказал, что я мог спровоцировать соперника. Но я никого не провоцировал, я просто стоял на месте. Я лишь хочу сказать, что с VAR он был бы удален с поля", — цитирует Рюдигера The Telegraph.
12.11.2018 16:00
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бедняга. просто стоял, а тут некий бернард грязно симулировал, а потом просто набросился на здоровяка, который его на голову выше
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Всё правильно. Арбитры с каждым годом всё больше ошибок допускают, пора что-то делать.
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Ну тут все ясно
Судья продажная
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Бернард - типичная вылупонь шлюхтора, такой же мерзкий и грязный игрок, как и остальная копанка.
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В этом матче надо было удалить: Алонсо, Бернарда и Диня.
ВАР нужна, раз арбитр не увидел грубейшие фолы этих игроков
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Если бы VAR работала, то Хаби Алонсо пошел бы нахер с поля еще в первой половине за свои подкаты.
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Ну раз он требует, ху_ня вопрос
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