Невилл: "Юнайтед" не хватило Погба в дерби"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" подвело отсутствие полузащитника Поля Погба в дерби против "Манчестер Сити".

Напомним, Погба не смог принять участие в воскресном матче Премьер-Лиги на "Этихад" из-за травмы, которую он получил несколькими днями ранее против "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.



После поражения "красных дьяволов" со счетом 3:1 Невилл заявил, что его бывшей команде очень не хватало качеств Поля.



"В данный момент "Манчестер Юнайтед" играет эпизодами, и хотя Погба тоже проявляет себя лишь эпизодически, он тот игрок, который обладает правильным высокомерием, чтобы думать, что он способен играть на любом поле в мире, против любой команды, любого игрока и идти против них в бой. Он верит в себя, и это отличное качество, которое нельзя недооценивать".



"Кроме того, ему удается выдерживать это давление от критики и от своего ценника. Он продолжает нести это бремя, и он тот игрок, на кого ориентируется остальная команда. Он способен держать мяч, перемещать его из обороны в атаку, находить передачами партнеров".



"Когда я услышал, что он пропускает этот выезд, я сразу же понял, что "Манчестер Юнайтед" в большой беде. Глядя на Матича, Феллайни и Эрреру, я не понимал, как они собираются доставлять мяч сквозь центр поля".



"Поль Погба является лучшим ассистентом "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне, плюс он забил три гола, а в последние несколько недель его связка с Антони Мартиалем заиграла новыми красками", — сообщил Невилл в эфире.