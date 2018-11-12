Невилл: "Юнайтед" не хватило Погба в дерби"

Поль Погба Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" подвело отсутствие полузащитника Поля Погба в дерби против "Манчестер Сити".

Напомним, Погба не смог принять участие в воскресном матче Премьер-Лиги на "Этихад" из-за травмы, которую он получил несколькими днями ранее против "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.

После поражения "красных дьяволов" со счетом 3:1 Невилл заявил, что его бывшей команде очень не хватало качеств Поля.

"В данный момент "Манчестер Юнайтед" играет эпизодами, и хотя Погба тоже проявляет себя лишь эпизодически, он тот игрок, который обладает правильным высокомерием, чтобы думать, что он способен играть на любом поле в мире, против любой команды, любого игрока и идти против них в бой. Он верит в себя, и это отличное качество, которое нельзя недооценивать".

"Кроме того, ему удается выдерживать это давление от критики и от своего ценника. Он продолжает нести это бремя, и он тот игрок, на кого ориентируется остальная команда. Он способен держать мяч, перемещать его из обороны в атаку, находить передачами партнеров".

"Когда я услышал, что он пропускает этот выезд, я сразу же понял, что "Манчестер Юнайтед" в большой беде. Глядя на Матича, Феллайни и Эрреру, я не понимал, как они собираются доставлять мяч сквозь центр поля".

"Поль Погба является лучшим ассистентом "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне, плюс он забил три гола, а в последние несколько недель его связка с Антони Мартиалем заиграла новыми красками", — сообщил Невилл в эфире.



Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Погба

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. udaff 12.11.2018 15:20 # udaff
    Да, было весьма ощутимо его отсутствие. При всех его негативных качествах, он нужен МЮ походу. Да и диагональки без него раздавать некому. Всё было не туда, всё было мимо.

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  2. chr1s8rown 12.11.2018 15:19 # chr1s8rown
    на мой взгляд пкпа лучший игрок му когда не играет

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  3. beatboy 12.11.2018 15:04 # beatboy
    Максимум уберег бы от одного лишнего мяча, Сити бы выиграл по-любому.

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  4. mancunia-planet 12.11.2018 15:01 # mancunia-planet
    Гарик, хорош хуйню нести, я тя умоляю

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