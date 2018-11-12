Семь вещей, что мы узнали в 12-м туре

Уверенная победа "Сити" над "Юнайтед" в дерби Манчестера, потеря очков "Челси" и "Арсеналом", отчаянное стремление аутсайдеров поправить свое положение — таковы главные итоги 12-го тура Премьер-Лиги. Давайте углубимся в детали.





"Кардифф" добился большого результата



Команда Нила Уорнока победила только во второй раз в чемпионате, что не назвать выдающимся достижением после 12 туров. Тем не менее, по меркам нынешнего сезона это не так мало: сразу несколько команд имеют по одной победе, и каждая из них обладает лучшим составом и большим опытом на таком уровне.



Волевая победа над "Брайтоном" — это достижение и по той причине, что "чайки", забив первыми, почти никогда не позволяют соперникам взять три очка. Подопечные Криса Хьютона стали специалистами по победам 1:0, но на этот раз "Кардифф" нашел быстрый ответ, а затем получил и численное преимущество из-за удаления Дейла Стивенса. "Брайтон" практически не давал хозяевам создавать моментов, но упорство "Кардиффа" принесло результат на последней минуте: небольшой офсайд арбитр не заметил, а Сол Бамба нанес победный удар, заодно перекрыв собственную ошибку в момент гола защитника "Брайтона" Льюиса Данка.



"Саутгемптон" все еще без домашних побед



Другая судейская ошибка в этом туре, вероятно, лишила такой важной победы "Саутгемптон". Чарли Остин (автор чистого гола в ворота "Уотфорда" при счете 1:0) был очень зол — если не сказать, взбешен — в послематчевом интервью, и для форварда "святых" уже не имело значение то, что раньше арбитр помог хозяевам, не назначив чистый пенальти в их ворота.



Впрочем, понятно, почему эмоции по итогу накрыли именно Остина и его менеджера Марка Хьюза — им победа в этой игре была нужна намного нужнее, чем "Уотфорду". "Саутгемптон" еще ни разу не брал три очка на "Сент Мэри" в нынешней кампании, ощутив, вероятно, все формы невезения. Продолжаться так долго не может, и качество игры "святых" (а оно вполне нормальное) перестанет иметь значение для руководства, если Хьюз не сумеет в ближайшее время повлиять хоть на эффективность своих игроков атаки, хоть на благосклонность удачи.



"Ньюкасл" набирает форму



"Сороки" впервые в собственной истории не смогли выиграть ни одного из стартовых 11 матчей, но выдали правильную реакцию на такое сомнительное достижение. В матче с "Уотфордом" команде Рафы Бенитеса во многом повезло, но сама победа явно подняла ее уверенность в себе — и в домашней встрече с "Борнмутом" "Ньюкасл" не только победил, но и оставил очень неплохое впечатление по игре.



Успех в поединке с командой, так здорово начавшей чемпионат — пока главное достижение "сорок" в сезоне. Команда Бенитеса выглядела опаснее обычного в атаке, а ключевую разницу для нее сделала игра венесуэльского нападающего Саломона Рондона. Проблемы в атаке определяют страдания "Ньюкасла" в целом, но своим дублем (и действиями в течение матча) Рондон напомнил о том, что делало его в свое время таким опасным форвардом в составе "Вест Бромвича". Саломон очень непостоянен, но если он придет к стабильности, это сильно повлияет на качество игры "Ньюкасла" в сезоне.



"Кристал Пэлас" не хватает Бентеке



От "Пэлас" всегда можно ожидать достойной игры в матче с грандами, и встреча против "Тоттенхэма" исключением не стала. "Орлы" потерпели уже традиционное поражение 0:1 в этом противостоянии, но, несмотря на дисциплинированное выступление, создали слишком мало проблем обороне гостей. "Кристал Пэлас" в нынешнем сезоне еще не побеждал на "Селхерст Парк", а также не забивал с игры: оба гола Луки Миливоевича "Арсеналу" случились с пенальти. В субботу они были тем более ограничены, играя без своей главной звезды — Уилфрида Захи.



Потеря из-за травмы Кристиана Бентеке лишила игру "орлов" четкой направленности в атаки, а вариант с использованием крайних игроков в центре не приносит им результата. Альтернативы Бентеке у Роя Ходжсона нет, а ближайшая опция — габаритный норвежец Александер Серлот, пока никак не доказавший свое соответствие этому уровню. С "Тоттенхэмом" Серлот упустил лучший момент матча, но, возможно, правильным выбором для Ходжсона будет доверяться скандинаву. Пусть не его классу, но типажу центрфорварда, который позволит крайним полузащитникам вернуться на фланги и сделать игру "Кристал Пэлас" в атаке более конкретной.



У "Фулхэма" все меньше веры в себя



Еще одна судейская ошибка, пусть и не настолько очевидная, случилась в игре "Ливерпуля" и "Фулхэма". Аутсайдеры чемпионата проводили очень солидный первый тайм на "Энфилде" и, казалось, по делу вышли вперед, когда Александар Митрович поразил ворота хозяев ударом головой. Арбитр зафиксировал у серба офсайд, а "Ливерпуль" тут же разыграл атаку, которая привела к голу Мохамеда Салаха.



После этого "Фулхэм" прогнозируемо сник: команда Йокановича несла все меньше угрозы чужим воротам, а также все чаще ошибалась возле своей штрафной. Очевидно, проблемы "дачников" перешли из разряда игровых в психологические — при том, что игровые по-прежнему не разрешены, и Йоканович продолжает менять состав от матча к матчу. "Фулхэму" срочно нужно вдохновение, потому что вера команды в себя стала иссякать после первого пропущенного мяча. И дело здесь совсем не в "Ливерпуле", отыгравшем посредственный (по своим меркам) матч.



"Челси" и "Арсенал" теряют очки



Лондонские гранды принимали на своем поле команды, потенциально имеющие шанс стать "чемпионом среди остальных" и занять седьмое место в чемпионате. Если смотреть на "Эвертон" и "Вулверхэмптон" с такой стороны, то свой статус они подтвердили: обе команды увезли из Лондона очки, показав солидную игру.



"Волки" даже могут считать себя разочарованными, ведя в счете до последних минут игры с "Арсеналом", продлившим свою беспроигрышную серию за счет вырванной ничьей. Беспроигрышная серия "Челси" и того больше: команда Сарри также была ближе к победе в игре с "Эвертоном", но в итоге потеряла два ценных очка. И теперь, несмотря на развитие своих серий, "Челси" и "Арсенал" получили небольшое отставание от необходимых им позиций — первого и четвертого места.



Без Погба у "Манчестер Юнайтед" нет шансов в дерби



О качестве игры Поля Погба в больших матчах можно спорить, но без него "Манчестер Юнайтед" буквально не имел шансов в игре с "Манчестер Сити". Вариант с очередным камбэком возник после подаренного соперником пенальти, но отсюда МЮ никак не оттолкнулся — именно из-за того, что не мог развить свои атаки из центральной линии.



Выступление "Сити" в дерби было доминирующим, в первую очередь, благодаря огромному превосходству в центре поля, где блистала вся тройка — Бернанду Силва, Фернандиньо и Давид Сильва. С другой стороны были Неманья Матич, Маруан Феллайни и Андер Эррера, которые честно выполняли свою оборонительную работу, но не могли никак связать заднюю линию с голодной атакой. Вероятно, потому Жозе Моуриньо после игры и не хотел критиковать своих подопечных: с такой комбинацией в центре поля МЮ мог рассчитывать только на удачу против самого острого соперника в чемпионате. И это возвращает к вопросу разницы в селекции обоих клубов: как МЮ мог прийти к тому, чтобы иметь в составе только одного технически одаренного центрхава?



Иван Громиков специально для FAPL.ru