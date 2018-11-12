Азар: "Поверьте мне, я устал!"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар признался, что до сих пор ощущает усталость после Чемпионата Мира в России.
Минувшим летом Азар помог сборной Бельгии завоевать бронзовые медали на мундиале. Свою форму Эден перенес и на клубный уровень, отлично начав новый сезон.
Накануне Азар отметился своим первым появлением в стартовом составе после небольшой травы спины, полученной против "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце. Эден целиком провел безголевой матч против "Эвертона", после чего подробно рассказал, как себя чувствует.
"Поверьте мне, я устал! Но, думаю, я в хорошем состоянии, чтобы играть. В прошлом году я пропустил три месяца с травмой лодыжки, поэтому сейчас я выгляжу свежо".
"А когда ты счастлив на поле, ты можешь пробовать делать некоторые вещи. Я просто наслаждаюсь своей игрой".
"Я всегда наслаждался своей игрой на протяжении семи лет в "Челси". Когда я на поле, то всегда пытаюсь осчастливить себя и болельщиков, которые смотрят игру. В данный момент наши дела идут хорошо, как и лично мои. Поэтому я доволен своей игрой", — сообщил Азар talkSPORT.
12.11.2018 13:00
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Последние комментарии:
Привез команду до бронзы тащить Челси ну что за топарь
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с тех пор как я его обоссал, он в себя не пришёл
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бревно потихоньку начинает сваливать в Реал или в Китай тупо подготавливает почву, завтра у него жопа заболит, а послезавтра пятачок вспомнит что ему куда то надо
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Да, в этом чемпионате реально ему не повезло, за все команды играл один Азар, остальные так, посцать вышли. Больше ведь никто не играл кроме него.)))
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