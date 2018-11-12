Азар: "Поверьте мне, я устал!"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар признался, что до сих пор ощущает усталость после Чемпионата Мира в России.

Минувшим летом Азар помог сборной Бельгии завоевать бронзовые медали на мундиале. Свою форму Эден перенес и на клубный уровень, отлично начав новый сезон.

Накануне Азар отметился своим первым появлением в стартовом составе после небольшой травы спины, полученной против "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце. Эден целиком провел безголевой матч против "Эвертона", после чего подробно рассказал, как себя чувствует.

"Поверьте мне, я устал! Но, думаю, я в хорошем состоянии, чтобы играть. В прошлом году я пропустил три месяца с травмой лодыжки, поэтому сейчас я выгляжу свежо".

"А когда ты счастлив на поле, ты можешь пробовать делать некоторые вещи. Я просто наслаждаюсь своей игрой".

"Я всегда наслаждался своей игрой на протяжении семи лет в "Челси". Когда я на поле, то всегда пытаюсь осчастливить себя и болельщиков, которые смотрят игру. В данный момент наши дела идут хорошо, как и лично мои. Поэтому я доволен своей игрой", — сообщил Азар talkSPORT.



Метки Азар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. qwerty1234halil 12.11.2018 13:43 # qwerty1234halil
    Привез команду до бронзы тащить Челси ну что за топарь

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  2. naby-keita 12.11.2018 13:24 # naby-keita
    с тех пор как я его обоссал, он в себя не пришёл

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  3. martingor 12.11.2018 13:14 # martingor
    бревно потихоньку начинает сваливать в Реал или в Китай тупо подготавливает почву, завтра у него жопа заболит, а послезавтра пятачок вспомнит что ему куда то надо

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  4. radik86radik 12.11.2018 13:02 # radik86radik
    Да, в этом чемпионате реально ему не повезло, за все команды играл один Азар, остальные так, посцать вышли. Больше ведь никто не играл кроме него.)))

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