Моуриньо посетовал, что МЮ был опустошен морально и физически перед дерби

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда подошла к дерби Манчестера опустошенной морально и физически — в отличие от соперника.

В течение недели, которая предшествовала городскому дерби на "Этихад", подопечные Моуриньо провели непростые матчи против "Борнмута" и "Ювентуса". В обоих "красные дьяволы" были вынуждены отчаянно сражаться до последнего, вырывая победу в самой концовке.

В этот же период "Манчестер Сити" размялся на "Саутгемптоне" и "Шахтере", оба раза забив по шесть голов. Кроме того, "дьяволы" проводили свои матчи на выезде, а "горожане" — дома, и Моуриньо обратил на это внимание после поражения 3:1 в воскресенье.

"Каждый должен с этим согласиться: одно дело играть против одной из лучших команд в мире на протяжении 90 минут, а другое дело победить "Шахтер" со счетом 6:0 дома, не напрягаясь".

"Мы подошли к дерби при разных обстоятельствах. В течение недели "Сити" сыграл три матча дома, а мы сыграли три матча на выезде. В течение недели они насладились победами 6:1 и 6:0 — расслабленно, без давления, без душевных страданий, все было гладко и просто. Мы же сыграли два сложных выездных матча, и второй из них был подобен финалу для нас, потому что нам противостояла одна из лучших команд в Европе".

"Мы многое отдали в матче против "Ювентуса", не только физически, но и психологически. Физическая усталость и психологическая усталость вынуждают тебя совершать ошибки в время игры. Матч против "Ювентуса" забрал у нас много сил".

"Анализируя игру, вы можете обратиться к статистике, но так поступают люди, которые не умеют проводить футбольный анализ. Я же предпочитаю доверять тому, что я чувствовал и видел во время игры, а мы оставались в игре до 86-й минуты".

"Качество игры, характер, сплоченность, желание сражаться до конца — все это было в нашей игре, и мы не лишимся этого из-за поражения", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.



Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. highneken 12.11.2018 13:29 # highneken
    Лол, когда он сам побеждал 6:0 расслабленно и легко , чтобы говорить об этом в таком тоне. Он теперь этой случайной победой в Турине еще два месяца прикрываться будет. Хотя игра с Сити была важнее, чтобы спасти сезон.

    Ааа я понял, походу Моур хочет выйграть Лч, чтобы попасть в нее на след сезон. Что логично, в Лч меньше игр , а значит можно и на везении до финала дойти. Теоретически...

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  2. fc-oil 12.11.2018 12:56 # fc-oil
    Ну так ты и от Ювентуса отскочил, откровенно говоря. Чисто повезло, так бы тоже грохнули этот недофутбол.

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  3. naby-keita 12.11.2018 12:37 # naby-keita
    Получается Ювентус не такой сильный, как о нём говорят в последнее время.

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  4. akadam 12.11.2018 12:33 # akadam
    Изжил себя переводчик в футбольном деле.

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  5. frisby 12.11.2018 12:31 # frisby
    "Анализируя игру, вы можете обратиться к статистике, но так поступают люди, которые не умеют проводить футбольный анализ. Я же предпочитаю доверять тому, что я чувствовал" Жалкий обосцанный португальский физрук несет абсолютную ахинею предлагая верить тому что он якобы чувствует вместо цифр статистики)) Бгг) что ещё придумает в своё оправдание цыган что бы удержаться в кресле? Писдабол подменяет все понятия.Клоун

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  6. frisby 12.11.2018 12:23 # frisby
    ахаха какие левые отмазки..Но ведь он же не может сказать что я сцыкливый автобусный физрук и команда моя без яиц в которой умеют только срать друг другу в бутсы, красить гребни и постить фоточки в инстаграм. #цыган forever

    И

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  7. narcot 12.11.2018 12:00 # narcot
    как это ебаное физручелло выигрывало трофеи?

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