Моуриньо посетовал, что МЮ был опустошен морально и физически перед дерби
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда подошла к дерби Манчестера опустошенной морально и физически — в отличие от соперника.
В течение недели, которая предшествовала городскому дерби на "Этихад", подопечные Моуриньо провели непростые матчи против "Борнмута" и "Ювентуса". В обоих "красные дьяволы" были вынуждены отчаянно сражаться до последнего, вырывая победу в самой концовке.
В этот же период "Манчестер Сити" размялся на "Саутгемптоне" и "Шахтере", оба раза забив по шесть голов. Кроме того, "дьяволы" проводили свои матчи на выезде, а "горожане" — дома, и Моуриньо обратил на это внимание после поражения 3:1 в воскресенье.
"Каждый должен с этим согласиться: одно дело играть против одной из лучших команд в мире на протяжении 90 минут, а другое дело победить "Шахтер" со счетом 6:0 дома, не напрягаясь".
"Мы подошли к дерби при разных обстоятельствах. В течение недели "Сити" сыграл три матча дома, а мы сыграли три матча на выезде. В течение недели они насладились победами 6:1 и 6:0 — расслабленно, без давления, без душевных страданий, все было гладко и просто. Мы же сыграли два сложных выездных матча, и второй из них был подобен финалу для нас, потому что нам противостояла одна из лучших команд в Европе".
"Мы многое отдали в матче против "Ювентуса", не только физически, но и психологически. Физическая усталость и психологическая усталость вынуждают тебя совершать ошибки в время игры. Матч против "Ювентуса" забрал у нас много сил".
"Анализируя игру, вы можете обратиться к статистике, но так поступают люди, которые не умеют проводить футбольный анализ. Я же предпочитаю доверять тому, что я чувствовал и видел во время игры, а мы оставались в игре до 86-й минуты".
"Качество игры, характер, сплоченность, желание сражаться до конца — все это было в нашей игре, и мы не лишимся этого из-за поражения", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
12.11.2018 12:00
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Последние комментарии:
Лол, когда он сам побеждал 6:0 расслабленно и легко , чтобы говорить об этом в таком тоне. Он теперь этой случайной победой в Турине еще два месяца прикрываться будет. Хотя игра с Сити была важнее, чтобы спасти сезон.
Ааа я понял, походу Моур хочет выйграть Лч, чтобы попасть в нее на след сезон. Что логично, в Лч меньше игр , а значит можно и на везении до финала дойти. Теоретически...
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Ну так ты и от Ювентуса отскочил, откровенно говоря. Чисто повезло, так бы тоже грохнули этот недофутбол.
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Получается Ювентус не такой сильный, как о нём говорят в последнее время.
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Изжил себя переводчик в футбольном деле.
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"Анализируя игру, вы можете обратиться к статистике, но так поступают люди, которые не умеют проводить футбольный анализ. Я же предпочитаю доверять тому, что я чувствовал" Жалкий обосцанный португальский физрук несет абсолютную ахинею предлагая верить тому что он якобы чувствует вместо цифр статистики)) Бгг) что ещё придумает в своё оправдание цыган что бы удержаться в кресле? Писдабол подменяет все понятия.Клоун
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ахаха какие левые отмазки..Но ведь он же не может сказать что я сцыкливый автобусный физрук и команда моя без яиц в которой умеют только срать друг другу в бутсы, красить гребни и постить фоточки в инстаграм. #цыган forever
И
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как это ебаное физручелло выигрывало трофеи?
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