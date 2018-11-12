Моуриньо посетовал, что МЮ был опустошен морально и физически перед дерби

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его команда подошла к дерби Манчестера опустошенной морально и физически — в отличие от соперника.

В течение недели, которая предшествовала городскому дерби на "Этихад", подопечные Моуриньо провели непростые матчи против "Борнмута" и "Ювентуса". В обоих "красные дьяволы" были вынуждены отчаянно сражаться до последнего, вырывая победу в самой концовке.



В этот же период "Манчестер Сити" размялся на "Саутгемптоне" и "Шахтере", оба раза забив по шесть голов. Кроме того, "дьяволы" проводили свои матчи на выезде, а "горожане" — дома, и Моуриньо обратил на это внимание после поражения 3:1 в воскресенье.



"Каждый должен с этим согласиться: одно дело играть против одной из лучших команд в мире на протяжении 90 минут, а другое дело победить "Шахтер" со счетом 6:0 дома, не напрягаясь".



"Мы подошли к дерби при разных обстоятельствах. В течение недели "Сити" сыграл три матча дома, а мы сыграли три матча на выезде. В течение недели они насладились победами 6:1 и 6:0 — расслабленно, без давления, без душевных страданий, все было гладко и просто. Мы же сыграли два сложных выездных матча, и второй из них был подобен финалу для нас, потому что нам противостояла одна из лучших команд в Европе".



"Мы многое отдали в матче против "Ювентуса", не только физически, но и психологически. Физическая усталость и психологическая усталость вынуждают тебя совершать ошибки в время игры. Матч против "Ювентуса" забрал у нас много сил".



"Анализируя игру, вы можете обратиться к статистике, но так поступают люди, которые не умеют проводить футбольный анализ. Я же предпочитаю доверять тому, что я чувствовал и видел во время игры, а мы оставались в игре до 86-й минуты".



"Качество игры, характер, сплоченность, желание сражаться до конца — все это было в нашей игре, и мы не лишимся этого из-за поражения", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.