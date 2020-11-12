Сарри "очень, очень гордится" своим рекордом

Рулевой "Челси" Маурицио Сарри заявил, что "очень, очень гордится" своим рекордом, установленным в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в воскресенье.

Безголевая ничья против "ирисок" позволила Сарри стать первым тренером в истории, не потерпевшим ни одного поражения в своих первых 12 матчах в Премьер-Лиге.



Эта серия включая в себя матчи против "Арсенала", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", в которых "синие" набрали 5 очков. Маурицио испытывает гордость от того, что смог вписать свое имя в историю таким образом.



"Я очень, очень этим горжусь. Конечно, я должен сказать спасибо клубу, потому что они предоставили мне очень сильный состав, а также я должен сказать спасибо игрокам и, конечно, своему персоналу".



"Я очень рад этому рекорду, но я бы предпочел три очка сегодня. Здесь каждый матч очень сложный. у "Эвертона" очень сильная команда, и играть против них очень сложно".



"В Премьер-Лиге каждый матч очень сложный, и мы должны сохранять концентрацию во время каждой игры", — цитирует Сарри Sky Sports.



Добавим, что предыдущее достижение принадлежало Фрэнку Кларку, который стартовал с "Ноттингем Форест" в сезоне Премьер-Лиги 1994/95 с 11 матчей без поражений. Правда, в 18 последующих поединках "лесники" потерпели девять поражений, а затем выдали еще одну беспроигрышную серию (13) и в итоге финишировали третьими.