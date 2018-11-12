Сарри и Силва прокомментировали свою стычку
Наставник "Челси" Маурицио Сарри и его коллега из "Эвертона" Марку Силва призвали не придавать значения их разговору на повышенных тонах во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".
Воскресный матч между "синими" и "ирисками", хоть и завершился без голов, но получился очень боевым. Команды отчаянно сражались, зачастую играя на грани дозволенного — Жоржиньо с Маркосом Алонсо и вовсе повезло избежать удалений за грубые фолы против Гульфи Сигурдссона с Тео Уолкоттом, соответственно.
Эмоции игроков передались и их тренерам. После одного из единоборств на поле Сарри и Силва принялись ругаться в технической зоне, однако Маурицио не считает этот инцидент заслуживающим внимания.
"Нет, я думаю, это была нормальная дискуссия во время игры. После матча между мной и Марку не осталось никаких проблем", — приводит слова Сарри Sky Sports.
То же самое подтвердил и Силва.
"Почему мы спорили? Все нормально. Игроки исполняют свои роли, мы — свои. Мы уважаем друг друга. Он великолепный тренер, и он хочет побеждать. Я хочу того же. Это нормальная вещь. В конце мы поговорили и все уладили", — сообщил Силва.
12.11.2018 10:00
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ага, щас FA по своему идиотскому обычаю расследование начнет и дискву захочет влепить обоим...
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Давай Сари, чаще ставь малату в старт. Рой себе яму ещё глубже.
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