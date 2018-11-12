Дани Алвес: "Я еще доберусь до Премьер-Лиги"

35-летний защитник ПСЖ Дани Алвес пообещал, что однажды непременно доберется до Премьер-Лиги — в той или иной роли.

В предыдущие годы Алвеса неоднократно связывали с переездом в Премьер-Лигу. Ближе всего Дани был к этому летом 2017, когда он уходил из "Ювентуса" и имел возможность воссоединиться со своим бывшим тренером по "Барселоне" Хосепом Гвардиолой в "Манчестер Сити".



И хотя тогда опытный Алвес, выигравший 38 трофеев за 17 лет своей профессиональной карьеры, отправился в Париж, бразилец до сих пор сохраняет надежду попробовать себя в английском футболе.



"Идея о том, что я могу завершить свою карьеру, не побывав в Премьер-Лиге, для меня неприемлема. Вне всяких сомнений, там играют в самый захватывающий футбол в мире. Во-первых, благодаря уважению к игрокам со стороны болельщиков. Во-вторых, благодаря страстям на поле. Было бы идеально там поиграть, но я все равно доберусь туда в той или иной роли", — сообщил Алвес The Telegraph.