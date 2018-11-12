Моуриньо: "Юнайтед" сражается за попадание в топ-4"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что в сложившейся турнирной ситуации его команда должна сосредоточиться на борьбе за место в топ-4 Премьер-Лиги, отбросив мысли о титуле.

Поражение 3:1 в дерби от "Манчестер Сити" увеличило отставание "красных дьяволов" от вершины Премьер-Лиги до 12 очков. Теперь "Юнайтед" занимает только восьмую позицию и имеет отрицательную разницу мячей.



По словам Моуриньо, он с самого начала знал, что его команде придется вести упорную борьбу за попадание в зону Лиги Чемпионов, несмотря на вторую позицию в прошлом сезоне.



"Какова разница в классе между "Юнайтед" и "Сити"? Разница — 12 очков. Думаю, наша команда сильно прибавляет, и я могу положительно оценить нашу оборонительную игру сегодня, даже несмотря на три пропущенных гола".



"Мы изначально понимали, что существует разница в потенциале. С самого начала сезона мы понимали, что наше второе место в прошлом сезоне было великолепным достижением для нас, и в этом сезоне нам придется сражаться за попадание в топ-4".



"В данный момент мы за пределами топ-4, и у нас был очень сложный график игр: "Челси" на выезде, "Манчестер Сити" на выезде. Для нас было практически невозможно одержать три победы подряд. Нам нужно постараться снова, опираясь на ту работу, которую мы здесь делаем".



"Означает ли это, что титул для нас недосягаем? Мы за пределами топ-4. Как мы можем говорить о титуле? Чтобы говорить о титуле, нужно находиться вблизи вершины. Поэтому давайте поборемся за то, чтобы сократить отставание и ворваться в топ-4, и если однажды нам это удастся, там и посмотрим, какова дистанция до вершины", — цитирует Моуриньо Sky Sports.