Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Серхио Агуэро Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 12-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2018 07:55

Количество просмотров Просмотров: 470

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Последние комментарии:




  1. moses 12.11.2018 09:01 # moses
    Сити лучше всех в лиге играет в пас, это их самая главная сила!!!

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  2. carrick-16 12.11.2018 08:42 # carrick-16
    А субботние обзоры были разве?

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  3. naby-keita 12.11.2018 08:13 # naby-keita
    3 гол Сити это безусловно лучший гол сезона

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  4. chebrec 12.11.2018 08:00 # chebrec
    Не дожали((((((

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