"Юнайтед" потерял Погба с травмой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, пропустивший дерби против "Манчестер Сити", не поедет и в сборную Франции. Причиной тому является травма.

Напомним, Погба неожиданно не попал в заявку "красных дьяволов" на воскресное дерби Манчестера, хотя несколькими днями ранее целиком провел матч Лиги Чемпионов против "Ювентуса" и даже поучаствовал в победном голе своей команды.



За поражением "Юнайтед" 3:1 на "Этихад" Поль наблюдал с трибун "Этихад". Ближайшие пару недель 23-летний полузащитник посвятит восстановлению после травмы и не поедет в национальную команду, что подтвердил Жозе Моуриньо.



"Поль травмирован. Он был травмирован еще во время матча в Турине. Он сопротивлялся. Он чувствовал, что может сопротивляться, потому что видел тот матч определяющим для команды. Он пожертвовал собой рад нас, и для него оказалось невозможно восстановиться к сегодняшнему матчу".



"Не в моем стиле проигрывать матч и говорить об игроке, который не играл. Мне не сильно это нравится, но он важен для нас во многих аспектах игры".



"Из-за того, что он не сыграл, нам пришлось выпустить Маруана Феллайни, а тот не был готов на 90 минут. Думаю, если бы при счете 2:1 мы выпустили свежего Феллайни на поле, у них возникли бы большие проблемы. Но вместо этого ему пришлось сделать над собой невероятное усиление, чтобы остаться на поле".



"Поэтому да, нам не хватало Поля по многим причинам, но это не оправдание поражению", — цитирует Моуриньо Sky Sports.