Гвардиола объяснил, почему набросиля на Стерлинга

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, чем был вызван его эмоциональный разговор на поле с вингером Рахимом Стерлингом после окончания дерби против "Манчестер Юнайтед".

Сразу после финального свистка, возвестившего о победе "горожан" со счетом 3:1, Гвардиола рванул на поле "Этихад" — не только чтобы пожать руки с рефери и игроками, но и чтобы срочно поговорить со Стерлингом.



Гвардиола и Стерлинг, на днях заключивший новый контракт с "Сити", несколько секунд о чем-то ожесточенно спорили, и на пресс-конференции Хосепу был задан соответствующий вопрос.



Оказалось, каталонский специалист остался недоволен теми пижонскими действиями, которые совершил Рахим в концовке матча. Приняв мяч возле боковой линии, 23-летний англичанин принялся танцевать возле мяча — к удовольствию толпы, но не своего тренера.



"Он совершал кое-какие движения своими ногами, и их можно было бы избежать. Но он молод, и он прибавит", — цитирует Гвардиолу The Guardian.





18Yr old Phil Foden, 22Yr old Leroy Sane & 23Yr old Raheem Sterling taking the piss out of Man United on derby day with Alex Ferguson watching from the stands pic.twitter.com/jcQIzMykgK