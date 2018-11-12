Гвардиола объяснил, почему набросиля на Стерлинга

Рахим Стерлинг Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, чем был вызван его эмоциональный разговор на поле с вингером Рахимом Стерлингом после окончания дерби против "Манчестер Юнайтед".

Сразу после финального свистка, возвестившего о победе "горожан" со счетом 3:1, Гвардиола рванул на поле "Этихад" — не только чтобы пожать руки с рефери и игроками, но и чтобы срочно поговорить со Стерлингом.

Гвардиола и Стерлинг, на днях заключивший новый контракт с "Сити", несколько секунд о чем-то ожесточенно спорили, и на пресс-конференции Хосепу был задан соответствующий вопрос.

Оказалось, каталонский специалист остался недоволен теми пижонскими действиями, которые совершил Рахим в концовке матча. Приняв мяч возле боковой линии, 23-летний англичанин принялся танцевать возле мяча — к удовольствию толпы, но не своего тренера.

"Он совершал кое-какие движения своими ногами, и их можно было бы избежать. Но он молод, и он прибавит", — цитирует Гвардиолу The Guardian.



Метки видео, Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2018 06:00

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  1. tigerpool 12.11.2018 06:23 # tigerpool
    За то классно опустил скам и конкретно мату

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  2. qwerty1234halil 12.11.2018 06:20 # qwerty1234halil
    Бездарность

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