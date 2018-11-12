Уэлбек перенес операцию на сломанной лодыжке

Данни Уэлбек Наставник "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил, что нападающий Данни Уэлбек сломал лодыжку и уже перенес операцию.

В минувший четверг, сыграв без голов со "Спортингом", "канониры" гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы, однако это достижение было омрачено страшной травмой Уэлбека, которому потребовалась кислородная маска и носилки, чтобы покинуть поле.

Прямо с "Эмирейтс" Уэлбек отправился в госпиталь, и медики подтвердили худшие опасения — Данни действительно получил перелом правой лодыжки. Об этом Эмери рассказал после ничьей 1:1с "Вулверхэмптоном" в воскресенье.

"У Данни Уэлбек тяжелая травма, Мы разговаривали с ним вчера и сегодня. Мы с персоналом оказываем ему свою личную поддержку".

"Да, это перелом. Он перенес операцию в пятницу".

"Сыграет ли он снова в этом сезоне? Думаю, вам лучше спросить доктора. Это тяжелая травма, но что касается сроков... Доктор сможет ответить лучше, чем я", — цитирует Эмери официальный веб-сайт "Арсенала".



Метки Арсенал, травмы, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2018 00:05

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  1. martingor 12.11.2018 00:36 # martingor
    Если и сыграет то только года через полтора и где нибудь в чемпионшипе, увы но после таких травм редко остаются в строю, в двух словах как не жаль но карьере его пришел писдец

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  2. chebrec 12.11.2018 00:08 # chebrec
    Ох здоровья

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