Уэлбек перенес операцию на сломанной лодыжке

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил, что нападающий Данни Уэлбек сломал лодыжку и уже перенес операцию.

В минувший четверг, сыграв без голов со "Спортингом", "канониры" гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы, однако это достижение было омрачено страшной травмой Уэлбека, которому потребовалась кислородная маска и носилки, чтобы покинуть поле.



Прямо с "Эмирейтс" Уэлбек отправился в госпиталь, и медики подтвердили худшие опасения — Данни действительно получил перелом правой лодыжки. Об этом Эмери рассказал после ничьей 1:1с "Вулверхэмптоном" в воскресенье.



"У Данни Уэлбек тяжелая травма, Мы разговаривали с ним вчера и сегодня. Мы с персоналом оказываем ему свою личную поддержку".



"Да, это перелом. Он перенес операцию в пятницу".



"Сыграет ли он снова в этом сезоне? Думаю, вам лучше спросить доктора. Это тяжелая травма, но что касается сроков... Доктор сможет ответить лучше, чем я", — цитирует Эмери официальный веб-сайт "Арсенала".