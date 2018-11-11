Гвардиола: "У четырех других команд тоже есть шансы на титул"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что победа в дерби над "Манчестер Юнайтед" имеет небольшое значение, и четверо конкурентов все еще могут оставить "горожан" без титула Премьер-Лиги.

По итогам 12-го тура "Сити" остался единоличным лидером Премьер-Лиги, одержав уверенную победу 3:1 в дерби Манчестера. Результаты и игра "горожан" производят впечатление, однако пять первых команд находятся на расстоянии в восемь очков, и Гвардиола призывает не списывать никого со счетов.



"Думаю, прямо сейчас "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и даже "Арсенал" с "Тоттенхэмом" обладают тем количеством очков, которое может позволить им стать чемпионами. "Сити" — не единственный претендент на титул. У нас только два очка преимущества".



"В прошлом сезоне мы не набрали очков на "Энфилде", но мы сыграли вничью на этот раз. В прошлом сезоне мы проиграли здесь "Юнайтед", но выиграли сейчас. Это хорошо. Мы провели четыре матча против других претендентов, включая три на выезде".



"Для нас важно то, что мы стабильны и в большинство случаев играем хорошо, но я по-прежнему вижу много вещей, которые мы способны улучшить".



"На дворе ноябрь. Только ноябрь. Впереди еще много матчей, не закончился даже первый круг, и в футболе может многое произойти", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.