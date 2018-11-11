Моуриньо: "Ноль слов критики в адрес моих игроков"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что у него нет слов критики в адрес своих игроков после поражения в дерби против "Манчестер Сити".
В воскресенье "горожане" подтвердили свое превосходство над соседями по городу, однако долгое время интрига оставалась жива, и Моуриньо оценил желание своей команды сражаться, вопреки обстоятельствам.
"Мои первые мысли? Ну, во-первых, мы проиграли, это очевидно. Во-вторых, мы оставались в игре до 80-й с чем-то минуты, и третий гол перечеркнул дух и мораль этой команды".
"Когда ты сыграл плохо, это одно. А когда в твоей игре есть ошибки, это другое. В нашей игре действительно были ошибки. Это футбол, и на этой неделе у нас очень много футбола, потому что мы провели три матча подряд на выезде, а "Манчестер Сити" три матча подряд провел дома. Наш последний матч против "Ювентуса" оставил кое-какие шрамы на команде".
"У меня ноль слов против своих игроков — исключительно позитивные слова. Я с ними, а они со мной".
"Между нами и "Сити" существует разница. Они начали играть на определенном уровне со старта сезона, и это позволяет им набирать много очков. Мы же потеряли много очков на старте, но теперь стали гораздо лучше", — цитирует Моуриньо BBC.
11.11.2018 22:35
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Все цыганщине пизда пришла
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ни сзади, ни впереди толку нет... и ноль слов критики. он вообще нормальный? что он курит?
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Когда уже его уйдут
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Сыкливый физрук - который сделал из игроков покорных безликих ландышей.Нахуй чмоУР!
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Все верно
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