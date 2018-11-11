Торрес надеется, что "Ливерпуль" обойдет "Челси" в борьбе за титул Премьер-Лиги

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Челси" Фернандо Торрес надеется, что в этом сезоне "красные" обойдут "синих" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

В свое время Торрес провел четыре великолепных сезона за "Ливерпуль", забив 81 гол в 142 матчах. Перебравшись в "Челси" в 2011 году при весьма противоречивых обстоятельствах, Фернандо уже не демонстрировал прежней игры, но смог удовлетворить свою жажду трофеев, выиграв Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии.



Торрес до сих пор привязан к обеим командам, но все-таки считает, что "Ливерпулю" нужнее титул Премьер-Лиги в этом сезоне.



"Я хочу, чтобы и те, и друге выигрывали все свои матчи, а когда они сойдутся друг с другом, я не буду смотреть! Я испытываю чувства и к тем, и другим".



"В "Ливерпуле" я провел лучшее время своей карьеры — я люблю город, болельщиков и клуб. Я до сих пор поддерживаю связь со всеми ними, и они заставляют меня чувствовать себя как дома, когда я бываю там".



"А "Челси" дал мне то, чего я хотел как игрок — трофеи. Я сохранил замечательные воспоминания по своему периоду в "Челси", поэтому мне сложно отдать предпочтение кому-либо".



"В "Челси" до сих пор выступают некоторые мои партнеры по команде, но в "Ливерпуле" уже никого не осталось — лишь Альберто Морено, с которым я вместе выступал за национальную команду".



"Я до сих пор поддерживаю связь с работниками "Ливерпуля", поэтому я желаю им всего наилучшего. Я знаю, насколько для "Ливерпуля" важно выиграть Премьер-Лигу. Надеюсь, они смогу это сделать, а спустя год Премьер-Лигу выиграет "Челси", — цитирует Торреса Sky Sports.