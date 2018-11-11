Торрес надеется, что "Ливерпуль" обойдет "Челси" в борьбе за титул Премьер-Лиги

Фернандо Торрес Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Челси" Фернандо Торрес надеется, что в этом сезоне "красные" обойдут "синих" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

В свое время Торрес провел четыре великолепных сезона за "Ливерпуль", забив 81 гол в 142 матчах. Перебравшись в "Челси" в 2011 году при весьма противоречивых обстоятельствах, Фернандо уже не демонстрировал прежней игры, но смог удовлетворить свою жажду трофеев, выиграв Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии.

Торрес до сих пор привязан к обеим командам, но все-таки считает, что "Ливерпулю" нужнее титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Я хочу, чтобы и те, и друге выигрывали все свои матчи, а когда они сойдутся друг с другом, я не буду смотреть! Я испытываю чувства и к тем, и другим".

"В "Ливерпуле" я провел лучшее время своей карьеры — я люблю город, болельщиков и клуб. Я до сих пор поддерживаю связь со всеми ними, и они заставляют меня чувствовать себя как дома, когда я бываю там".

"А "Челси" дал мне то, чего я хотел как игрок — трофеи. Я сохранил замечательные воспоминания по своему периоду в "Челси", поэтому мне сложно отдать предпочтение кому-либо".

"В "Челси" до сих пор выступают некоторые мои партнеры по команде, но в "Ливерпуле" уже никого не осталось — лишь Альберто Морено, с которым я вместе выступал за национальную команду".

"Я до сих пор поддерживаю связь с работниками "Ливерпуля", поэтому я желаю им всего наилучшего. Я знаю, насколько для "Ливерпуля" важно выиграть Премьер-Лигу. Надеюсь, они смогу это сделать, а спустя год Премьер-Лигу выиграет "Челси", — цитирует Торреса Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Торрес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2018 22:15

Количество просмотров Просмотров: 1280

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 11.11.2018 23:25 # hammersmith
    топарь

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  2. jappstamm 11.11.2018 23:20 # jappstamm
    "В "Ливерпуле" я провел лучшее время своей карьеры — я люблю город, болельщиков и клуб. Я до сих пор поддерживаю связь со всеми ними, и они заставляют меня чувствовать себя как дома, когда я бываю там".

    "А "Челси" дал мне то, чего я хотел как игрок — трофеи.
    ахахааххахаахх красиво поссал на бестрофейников

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  3. chebrec 11.11.2018 22:37 # chebrec
    Легенда бывшая

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  4. acceptodessa 11.11.2018 22:33 # acceptodessa
    лучше Торреса только Мората

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  5. jumanji 11.11.2018 22:32 # jumanji
    Помню как скузи кипятком ссали когда играл этот дноррес.

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  6. reams 11.11.2018 22:26 # reams
    скажите уже кто-нибудь этой палке, что Лфц и челсей плетутся в хвосте, позади Сити, хех

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  7. slash-lfc 11.11.2018 22:21 # slash-lfc
    Даже эта конопатая шлюха ссыт на пенсов.

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