Сарри: "Сложно угнаться за "Сити" и "Ливерпулем"

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его команде очень сложно сохранять темп, который задают в этом сезоне "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

В воскресенье "синие" были вынуждены довольствоваться безголевой ничьей против "Эвертона", и этот результат увеличил отставание команды Сарри от вершины Премьер-Лиги до четырех очков.

Несмотря на ряд упущенных в матче голевых возможностей, Маурицио сетует не на плохую реализацию, а на недостаточное количество созданных моментов. С такой игрой, признается итальянец, угнаться за фаворитами будет сложно.

"В данный момент среднее количество очков у "Сити" и "Ливерпуля" очень высоко — кажется, у них под 100 на двоих. Очень сложно оставаться вблизи этих команд".

"В последних трех матчах мы создали мало голевых возможностей для той игры, которую мы показывали. Возможно, в данный момент проблема невелика, и три матча — короткое время, поэтому я не знаю. Может быть, это случайность, но мы должны быть на чеку", — цитирует Сарри The Independent.



Метки Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. firmino9 11.11.2018 22:22 # firmino9
    Надеюсь болелы Челси поймут наконец

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  2. gjchancel 11.11.2018 22:14 # gjchancel
    адекватность зашкаливает

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  3. ccchelsea 11.11.2018 22:02 # ccchelsea
    Во втором тайме круто сыграли, просто не повезло.

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