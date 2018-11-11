Сарри: "Сложно угнаться за "Сити" и "Ливерпулем"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его команде очень сложно сохранять темп, который задают в этом сезоне "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".
В воскресенье "синие" были вынуждены довольствоваться безголевой ничьей против "Эвертона", и этот результат увеличил отставание команды Сарри от вершины Премьер-Лиги до четырех очков.
Несмотря на ряд упущенных в матче голевых возможностей, Маурицио сетует не на плохую реализацию, а на недостаточное количество созданных моментов. С такой игрой, признается итальянец, угнаться за фаворитами будет сложно.
"В данный момент среднее количество очков у "Сити" и "Ливерпуля" очень высоко — кажется, у них под 100 на двоих. Очень сложно оставаться вблизи этих команд".
"В последних трех матчах мы создали мало голевых возможностей для той игры, которую мы показывали. Возможно, в данный момент проблема невелика, и три матча — короткое время, поэтому я не знаю. Может быть, это случайность, но мы должны быть на чеку", — цитирует Сарри The Independent.
11.11.2018 22:00
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Надеюсь болелы Челси поймут наконец
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адекватность зашкаливает
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Во втором тайме круто сыграли, просто не повезло.
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