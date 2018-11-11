Мхитарян избавил "Арсенал" от поражения против "Вулверхэмптона"

Поздний гол Генриха Мхитаряна позволил "Арсеналу" избежать поражения в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном" и продлить свою беспроигрышную серию до 16 матчей – 1:1.

Относительно ничьей 1:1 против "Ливерпуля" в старте "канониров" произошло лишь одно изменение. Это Генрих Мхитарян присел на лавку, предоставив шанс проявить себя Алексу Ивоби.



Наставник "волков" Нуну Эшпириту Санту доверился тем же 11 игрокам, что вышли на матч против "Тоттенхэма".



"Арсенал" вяло начал матч и был за это наказан на 13-й минуте, когда Гранит Джака проспал передачу на своей половине поля и позволил гостям организовать контратаку. "Волки" быстро доставили мяч в штрафную, и после передачи Рауля Хименеса с правого края Иван Кавалейру сыграл в касание у ближней штанги — 0:1.



Эта вялость в игре хозяев сохранялась весь первый тайм. Пускай "Вулверхэмптон" меньше владел мячом, но при этом очень хорошо оборонялся и регулярно огрызался. "Волки" превзошли "канониров" по ударам и ни разу не позволили им пробить в створ своих ворот.



Во втором тайме "Арсенал" продолжил стучаться в закрытую дверь. Появились и удары, однако мяч по-прежнему почти не шел в створ. Гости хорошо обороняли свое преимущество.



Постепенно в действиях гостей стало проглядывать отчаяние, однако на 86-й минуте счет все-таки стал равным. Вышедший на замену Мхитарян явно выполнял передачу, однако мяч прямиком залетел в ворота — 1:1.



"Вулверхэмптон", должно быть, опустошен таким результатом, потому что гости проявили себя с лучшей стороны и не заслуживали потерять очки в самой концовке, однако нужно отдать должное "Арсеналу", который до последнего не опускал рук.



"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче