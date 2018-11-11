"Сити" уверенно переиграл "Юнайтед" в дерби Манчестера

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" взял реванш за поражение в апрельском дерби, на сей раз уверенно разобравшись с "Манчестер Юнайтед" и не оставив соседям шансов на камбэк — 3:1.

После разгрома "Шахтера" в стартовый состав "горожан" вернулись Бенжамен Менди и Серхио Агуэро, заменив Александра Зинченко и Габриэля Жезуса.

Поль Погба не смог восстановиться к воскресенью и даже не попал в заявку "красных дьяволов". Его место в команде занял Маруан Феллайни. Маркус Рэшфорд появился вместо Алексиса Санчеса.

Уже на второй минуте Бернарду Силва отметился дальним ударом с левой ноги — немного мимо. Хозяева "Этихад" сразу же забрали инициативу в свои руки и принялись размашисто атаковать.

Натиск "Сити" был мощным, и уже на 12-й минуте оборона "Юнайтед" дала сбой, позволив Бернарду на дальней штанге откликнуться на передачу Рахима Стерлинга с левого фланга. Португалец в касание прострелил вдоль ворот на Давида Сильву, который спокойно подработал мяч и поразил цель со считанных метров — 1:0.

После забитого гола давление "горожан" стало ослабевать, однако их игровое преимущество по-прежнему было неоспоримым. "Юнайтед" чуть поднял голову и смог совершить несколько вылазок, но они совершенно ничем не увенчались. Гол Давида Сильвы так и остался единственным ударом в створ за 45 минут.

Хосеп Гвардиола едва ли остался доволен игрой своих подопечных в первом тайме, несмотря на отсутствие моментов у соперника, однако команда быстро исправила это ощущение. На 48-й минуте "Сити" организовал контратаку, в завершении которой Агуэро сыграл в стенку с Риядом Махрезом и нанес пушечный удар с острого угла над руками Давида Де Хеа — 2:0.

После второго гола "Юнайтед" выглядел растерянным, и хозяева бросились атаковать, желая сделать счет разгромным. Однако на 57-й минуте едва вышедший на замену у гостей Ромелу Лукаку нарвался на фол Эдерсона в штрафной, и Антони Мартиаль реализовал назначенный пенальти — 2:1.

На некоторое время игра для "горожан" усложнилась, появилась обоюдная острота, однако затем "Юнайтед" снова ушел к своей штрафной и сосредоточился на обороне, выжидая шансов на контратаки, которых все не возникало.

В концовке матча к голу явно был ближе "Сити", и на 86-й минуте появившийся на замену Илкай Гюндоган прикончил интригу, свободно приняв мяч на линии вратарской и расстреляв Де Хеа — 3:1.

Гол Антони Мартиаля с пенальти слегка и ненадолго всколыхнул игру, но в остальном "Юнайтед" и в подметки не годился "Сити". "Горожане" показали себя гораздо более мощной, классной и сыгранной командой, нежели их соседи, отпраздновав абсолютно заслуженную победу.

"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче



Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2018 21:25

Количество просмотров Просмотров: 2621

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tvoypapa 11.11.2018 22:15 # tvoypapa
    MU champ

    (ответить)

  2. van-der-slav 11.11.2018 22:08 # van-der-slav
    Минусовая разница мячей в 12 туре - клуб развивается. Аве моур

    (ответить)

  3. chebrec 11.11.2018 22:08 # chebrec
    Безвольно проиграли
    Манчестер голубой(((((

    (ответить)

  4. scouser2005 11.11.2018 22:07 # scouser2005
    Я же говорил, что сегодня будет праздник вовсем Ливерпуле.

    (ответить)

  5. wmrpkvhzeflbrmo 11.11.2018 22:04 # wmrpkvhzeflbrmo
    Пенсов оцепили от гонки. Канониры самоликвидировались. МЮха мертва. Красота.

    Портовню опустят Горожане позже 10:0

    (ответить)

  6. highneken 11.11.2018 21:56 # highneken
    Сити вернул Мю минусовую разницу мячей, оставил на 8 месте в 12 очках позади и показал, что прошлое поражение было случайностью.

    (ответить)

  7. skychnie-oboi 11.11.2018 21:51 # skychnie-oboi
    `¶¶¶¶
    ¶¶``¶¶
    ¶¶``¶¶
    ¶¶``¶¶
    `¶¶¶¶

    `¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶`¶¶``¶¶``¶¶¶¶`````¶¶¶``¶¶¶¶``¶¶¶¶¶
    ¶``¶¶``¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶```¶`¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶
    ¶``¶¶``¶`¶¶`¶¶¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶``¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶
    `¶¶¶¶¶¶``¶¶¶`¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶
    ```¶¶````¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶``¶¶¶¶``¶¶¶¶¶

    ```¶¶¶`¶¶``¶¶
    ``¶`¶¶`¶¶``¶¶
    `¶``¶¶``¶¶¶¶¶
    ¶¶``¶¶`````¶¶
    ¶¶``¶¶`````¶¶

    (ответить)

  8. fc-oil 11.11.2018 21:50 # fc-oil
    Бывший пенс Хосе зачетно разваливает МЮ. Игроки тупо стоят, даже не успевают за гениальными мыслями игроков Сити.
    Просто Буратины.

    (ответить)

  9. mcfc-fantactic 11.11.2018 21:50 # mcfc-fantactic
    Любители страпонов любят хейтить Сити))) Сильно! Ахахххххх. Скум, как половую тряпку повалтузили по Этихаду. А что вытворяли салабоны МС : Фоден, Сане, Стерлинг в конце матча у бровки - заглядение. Мата и Санчес, Янг и Смолинг в роли дворняг, отбирающие мяч. Эпикал.

    (ответить)

  10. sausage 11.11.2018 21:49 # sausage
    Чё там канониры, поборолись с Сити за чемпик и опять исчезнут с сайта?

    (ответить)

  11. sapojnik 11.11.2018 21:45 # sapojnik
    Эти конченные лузерфаны считают выход в финал за Трофей, ну что за кончуги неудачники, просто ор)))

    (ответить)

  12. l-freeman 11.11.2018 21:45 # l-freeman
    Не одного опасного момента за всб игру не создали, но забили один гол, как, а хз как))

    Моуриньйо опять заглотнул у пепа
    По игре мю команда середины таблицы, как в принципе оно и есть

    Моуриньйо не тренер, как тоже в принципе оно и есть

    (ответить)

  13. madchester 11.11.2018 21:43 # madchester
    Загадка: красная вонючая портовая помойка, ноль трофеев с 92 года.Вопрос кто это?

    (ответить)

  14. ry-l 11.11.2018 21:43 # ry-l
    По сути гг вп этот сезон, ибо если Сарри при живом-здоровом Жиру отдает предпочтение Морате, то тут даже новый топовый форвард аки Агурец ничего не исправит.

    Похоже, Сарри нравится как Мората "берет у него прикурить" и ничего до момента продажи испанца не поменяется.

    Что ж, жаль. В красивый футбол могли играть, однако увы.

    (ответить)

  15. knvlay 11.11.2018 21:41 # knvlay
    Пеп опять провел моуру шершавым мухомором по губам, лел.
    Хотя по хг ~ 2-1, не так плохо для мю.

    (ответить)

  16. sausage 11.11.2018 21:40 # sausage
    Странная вещь: на поле у МЮ две шпалы плюс Матич, а они в конце почти не стали в штрафную верхом грузить, как обычно. Всё пытались через пас войти.

    (ответить)

  17. skychnie-oboi 11.11.2018 21:39 # skychnie-oboi
    Пцц у Мю просто одни наемники за бабки - даже никакой агрессии нет чисто как у мужиков, что их какие то выскочки ебут...
    Скоулзы бы уже половине голубым наемникам ноги бы поотрывали - и пох что игра не удалась.
    А эти сдались как покорные рабы.
    Моур иди нахуйй сыкун ебанный!!

    (ответить)

  18. scouser2005 11.11.2018 21:39 # scouser2005
    А я захожу домой поздно.. А дочка кидается мне не на плечи со словами «Папа Ливерпуль победил».. Да.. Такое счастье.. Просто не объяснить.

    (ответить)

  19. mcferson 11.11.2018 21:38 # mcferson
    с победкой адекватных фаанатов сити тут нет

    (ответить)

  20. madchester 11.11.2018 21:38 # madchester
    Скам днище! Даже американские деньги не помагают этой параше!.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: