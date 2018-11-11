"Сити" уверенно переиграл "Юнайтед" в дерби Манчестера

"Манчестер Сити" взял реванш за поражение в апрельском дерби, на сей раз уверенно разобравшись с "Манчестер Юнайтед" и не оставив соседям шансов на камбэк — 3:1.

После разгрома "Шахтера" в стартовый состав "горожан" вернулись Бенжамен Менди и Серхио Агуэро, заменив Александра Зинченко и Габриэля Жезуса.



Поль Погба не смог восстановиться к воскресенью и даже не попал в заявку "красных дьяволов". Его место в команде занял Маруан Феллайни. Маркус Рэшфорд появился вместо Алексиса Санчеса.



Уже на второй минуте Бернарду Силва отметился дальним ударом с левой ноги — немного мимо. Хозяева "Этихад" сразу же забрали инициативу в свои руки и принялись размашисто атаковать.



Натиск "Сити" был мощным, и уже на 12-й минуте оборона "Юнайтед" дала сбой, позволив Бернарду на дальней штанге откликнуться на передачу Рахима Стерлинга с левого фланга. Португалец в касание прострелил вдоль ворот на Давида Сильву, который спокойно подработал мяч и поразил цель со считанных метров — 1:0.



После забитого гола давление "горожан" стало ослабевать, однако их игровое преимущество по-прежнему было неоспоримым. "Юнайтед" чуть поднял голову и смог совершить несколько вылазок, но они совершенно ничем не увенчались. Гол Давида Сильвы так и остался единственным ударом в створ за 45 минут.



Хосеп Гвардиола едва ли остался доволен игрой своих подопечных в первом тайме, несмотря на отсутствие моментов у соперника, однако команда быстро исправила это ощущение. На 48-й минуте "Сити" организовал контратаку, в завершении которой Агуэро сыграл в стенку с Риядом Махрезом и нанес пушечный удар с острого угла над руками Давида Де Хеа — 2:0.



После второго гола "Юнайтед" выглядел растерянным, и хозяева бросились атаковать, желая сделать счет разгромным. Однако на 57-й минуте едва вышедший на замену у гостей Ромелу Лукаку нарвался на фол Эдерсона в штрафной, и Антони Мартиаль реализовал назначенный пенальти — 2:1.



На некоторое время игра для "горожан" усложнилась, появилась обоюдная острота, однако затем "Юнайтед" снова ушел к своей штрафной и сосредоточился на обороне, выжидая шансов на контратаки, которых все не возникало.



В концовке матча к голу явно был ближе "Сити", и на 86-й минуте появившийся на замену Илкай Гюндоган прикончил интригу, свободно приняв мяч на линии вратарской и расстреляв Де Хеа — 3:1.



Гол Антони Мартиаля с пенальти слегка и ненадолго всколыхнул игру, но в остальном "Юнайтед" и в подметки не годился "Сити". "Горожане" показали себя гораздо более мощной, классной и сыгранной командой, нежели их соседи, отпраздновав абсолютно заслуженную победу.



"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче