"Сити" уверенно переиграл "Юнайтед" в дерби Манчестера
"Манчестер Сити" взял реванш за поражение в апрельском дерби, на сей раз уверенно разобравшись с "Манчестер Юнайтед" и не оставив соседям шансов на камбэк — 3:1.
После разгрома "Шахтера" в стартовый состав "горожан" вернулись Бенжамен Менди и Серхио Агуэро, заменив Александра Зинченко и Габриэля Жезуса.
Поль Погба не смог восстановиться к воскресенью и даже не попал в заявку "красных дьяволов". Его место в команде занял Маруан Феллайни. Маркус Рэшфорд появился вместо Алексиса Санчеса.
Уже на второй минуте Бернарду Силва отметился дальним ударом с левой ноги — немного мимо. Хозяева "Этихад" сразу же забрали инициативу в свои руки и принялись размашисто атаковать.
Натиск "Сити" был мощным, и уже на 12-й минуте оборона "Юнайтед" дала сбой, позволив Бернарду на дальней штанге откликнуться на передачу Рахима Стерлинга с левого фланга. Португалец в касание прострелил вдоль ворот на Давида Сильву, который спокойно подработал мяч и поразил цель со считанных метров — 1:0.
После забитого гола давление "горожан" стало ослабевать, однако их игровое преимущество по-прежнему было неоспоримым. "Юнайтед" чуть поднял голову и смог совершить несколько вылазок, но они совершенно ничем не увенчались. Гол Давида Сильвы так и остался единственным ударом в створ за 45 минут.
Хосеп Гвардиола едва ли остался доволен игрой своих подопечных в первом тайме, несмотря на отсутствие моментов у соперника, однако команда быстро исправила это ощущение. На 48-й минуте "Сити" организовал контратаку, в завершении которой Агуэро сыграл в стенку с Риядом Махрезом и нанес пушечный удар с острого угла над руками Давида Де Хеа — 2:0.
После второго гола "Юнайтед" выглядел растерянным, и хозяева бросились атаковать, желая сделать счет разгромным. Однако на 57-й минуте едва вышедший на замену у гостей Ромелу Лукаку нарвался на фол Эдерсона в штрафной, и Антони Мартиаль реализовал назначенный пенальти — 2:1.
На некоторое время игра для "горожан" усложнилась, появилась обоюдная острота, однако затем "Юнайтед" снова ушел к своей штрафной и сосредоточился на обороне, выжидая шансов на контратаки, которых все не возникало.
В концовке матча к голу явно был ближе "Сити", и на 86-й минуте появившийся на замену Илкай Гюндоган прикончил интригу, свободно приняв мяч на линии вратарской и расстреляв Де Хеа — 3:1.
Гол Антони Мартиаля с пенальти слегка и ненадолго всколыхнул игру, но в остальном "Юнайтед" и в подметки не годился "Сити". "Горожане" показали себя гораздо более мощной, классной и сыгранной командой, нежели их соседи, отпраздновав абсолютно заслуженную победу.
"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
11.11.2018 21:25
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Последние комментарии:
MU champ
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Минусовая разница мячей в 12 туре - клуб развивается. Аве моур
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Безвольно проиграли
Манчестер голубой(((((
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Я же говорил, что сегодня будет праздник вовсем Ливерпуле.
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Пенсов оцепили от гонки. Канониры самоликвидировались. МЮха мертва. Красота.
Портовню опустят Горожане позже 10:0
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Сити вернул Мю минусовую разницу мячей, оставил на 8 месте в 12 очках позади и показал, что прошлое поражение было случайностью.
(ответить)
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(ответить)
Бывший пенс Хосе зачетно разваливает МЮ. Игроки тупо стоят, даже не успевают за гениальными мыслями игроков Сити.
Просто Буратины.
(ответить)
Любители страпонов любят хейтить Сити))) Сильно! Ахахххххх. Скум, как половую тряпку повалтузили по Этихаду. А что вытворяли салабоны МС : Фоден, Сане, Стерлинг в конце матча у бровки - заглядение. Мата и Санчес, Янг и Смолинг в роли дворняг, отбирающие мяч. Эпикал.
(ответить)
Чё там канониры, поборолись с Сити за чемпик и опять исчезнут с сайта?
(ответить)
Эти конченные лузерфаны считают выход в финал за Трофей, ну что за кончуги неудачники, просто ор)))
(ответить)
Не одного опасного момента за всб игру не создали, но забили один гол, как, а хз как))
Моуриньйо опять заглотнул у пепа
По игре мю команда середины таблицы, как в принципе оно и есть
Моуриньйо не тренер, как тоже в принципе оно и есть
(ответить)
Загадка: красная вонючая портовая помойка, ноль трофеев с 92 года.Вопрос кто это?
(ответить)
По сути гг вп этот сезон, ибо если Сарри при живом-здоровом Жиру отдает предпочтение Морате, то тут даже новый топовый форвард аки Агурец ничего не исправит.
Похоже, Сарри нравится как Мората "берет у него прикурить" и ничего до момента продажи испанца не поменяется.
Что ж, жаль. В красивый футбол могли играть, однако увы.
(ответить)
Пеп опять провел моуру шершавым мухомором по губам, лел.
Хотя по хг ~ 2-1, не так плохо для мю.
(ответить)
Странная вещь: на поле у МЮ две шпалы плюс Матич, а они в конце почти не стали в штрафную верхом грузить, как обычно. Всё пытались через пас войти.
(ответить)
Пцц у Мю просто одни наемники за бабки - даже никакой агрессии нет чисто как у мужиков, что их какие то выскочки ебут...
Скоулзы бы уже половине голубым наемникам ноги бы поотрывали - и пох что игра не удалась.
А эти сдались как покорные рабы.
Моур иди нахуйй сыкун ебанный!!
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А я захожу домой поздно.. А дочка кидается мне не на плечи со словами «Папа Ливерпуль победил».. Да.. Такое счастье.. Просто не объяснить.
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с победкой адекватных фаанатов сити тут нет
(ответить)
Скам днище! Даже американские деньги не помагают этой параше!.
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