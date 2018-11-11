"Челси" не смог дожать "Эвертон"

Эден Азар "Челси" всего лишь во второй раз в сезоне ушел с поля без голов, не сумев реализовать значительное игровое преимущество против "Эвертона" — 0:0.

По сравнению с победой 3:1 над "Кристал Пэлас" в стартовом составе "синих" появились Матео Ковачич и Эден Азар, заменив Росса Баркли и Педро.

"Ириски", как то предписывает арендное соглашение, были вынуждены оставить дома Курта Зума, чье место в центре обороны занял Йерри Мина. Ришарлисон прошел фитнес-тест и появился с первых минут.

Преимущество хозяев по владению мячом не мешало гостям выглядеть опаснее в начале матча. "Эвертон" действовал агрессивнее и даже нанес несколько ударов, но все — неточно.

"Челси" сподобился на свой первый удар только на 23-й минуте, да и тот случился со штрафного. Это Маркос Алонсо направил мяч со стандарта в опасной близости от штанги.

После момента Алонсо "синие" стали наращивать давление. До перерыва Маркос еще раз оказался на ударной позиции, на сей раз пробив с острого угла по летящему мячу, но Джордан Пикфорд сыграл надежно. Это было единственное попадание в створ за весь первый тайм.

Первая же атака "Челси" во втором тайме едва не привела ко взятию ворот. Азар с левого фланга перевел мяч к ближней штанге, где Альваро Мората, хоть и опередил Мину, но пробить нормально не смог. Пикфорд в падении отвел угрозу от своих владений.

На 60-й минуте Азар еще раз выступил в роли ассистента, позволив Виллиану ворваться в штрафную с мячом по правому краю. Бразилец пожадничал с передачей в центр на свободного Морату и пробил сам — рядом со штангой.

Спустя пять минут "ирисок" выручила только штанга после хлесткого удара Алонсо с острого угла. А на 72-й минут Мората все-таки поразил ворота Пикфорда, но сделал это из офсайда.

На концовку матча тренер "Эвертона" Марку Силва выпустил Фила Ягиелку. Гости полностью сосредоточились на обороне и смогли отстоять ничью.

"Челси" создал достаточно моментов во втором тайме, чтобы решать судьбу этого матча, поэтому имеет все основания считать ничью потерей двух очков. Для "Эвертона" же эта ничья — определенно приобретенное очко.

"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче



Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2018 19:15

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Последние комментарии:




  1. quavo 11.11.2018 20:04 # quavo
    Да уж... мю аиздец середняк без почбы

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  2. danny949494 11.11.2018 20:04 # danny949494
    Срочно нужен нападающий. С малатой в старте Челси ничего не светит.

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  3. mototroller 11.11.2018 20:03 # mototroller
    Там же саф сидит. Вы чоооо. Мю

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  4. liverpo0ol 11.11.2018 20:03 # liverpo0ol
    эшли янг конечно уровень астон вилла. где валенсия

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  5. mototroller 11.11.2018 20:01 # mototroller
    Ну началоооось. Саррри бол от мс

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  6. quavo 11.11.2018 20:00 # quavo
    Впиред Манчестеееер

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  7. ry-l 11.11.2018 19:58 # ry-l
    какой же орео будет, если мс так и останется с 1-0 до 80й минуты и муму совершит очередной камбэк.

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  8. scouser2005 11.11.2018 19:58 # scouser2005
    Скам пытается показать отсутствующие яйца..

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  9. monsieurgood 11.11.2018 19:57 # monsieurgood
    возможность для ситюганов набить стату

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  10. monsieurgood 11.11.2018 19:55 # monsieurgood
    ждем майндгеймс от жозы

    https://d.radikal.ru/d16/1811/66/c534c0f4587c.jpg

    (ответить)

  11. mototroller 11.11.2018 19:54 # mototroller
    Мс -мю
    Словно смотришь опять
    Челси - эвертон

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  12. liverpo0ol 11.11.2018 19:52 # liverpo0ol
    короли чтоб вы знали эта центральная помойка

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  13. frisby 11.11.2018 19:52 # frisby
    рентбои адскачили

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  14. griezmann 11.11.2018 19:51 # griezmann
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ !!!

    портовые на страпоне

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  15. rj1992 11.11.2018 19:49 # rj1992
    Гооооооол ещё один. Ееее камбек решфорд дубль , нет бояться 6-0 цыган тебе в ухо

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  16. scouser2005 11.11.2018 19:48 # scouser2005
    И чтоп сегодня сралекс сдох от инфаркта..

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  17. mikkiynwa 11.11.2018 19:48 # mikkiynwa
    Моторотик горит
    Гг под шконкой
    Збс вечер

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  18. liverfun 11.11.2018 19:48 # liverfun
    команды разного уровня

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  19. jaguar 11.11.2018 19:47 # jaguar
    эти у6людки по ходу не проснулись, говноеды сонные, какой то конченный гол пропустили и с такими темпами еще парочку пропустят...

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  20. highneken 11.11.2018 19:47 # highneken
    3:0 к перерыву, если мб будет так же отходить к воротам ))

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