"Челси" не смог дожать "Эвертон"
"Челси" всего лишь во второй раз в сезоне ушел с поля без голов, не сумев реализовать значительное игровое преимущество против "Эвертона" — 0:0.
По сравнению с победой 3:1 над "Кристал Пэлас" в стартовом составе "синих" появились Матео Ковачич и Эден Азар, заменив Росса Баркли и Педро.
"Ириски", как то предписывает арендное соглашение, были вынуждены оставить дома Курта Зума, чье место в центре обороны занял Йерри Мина. Ришарлисон прошел фитнес-тест и появился с первых минут.
Преимущество хозяев по владению мячом не мешало гостям выглядеть опаснее в начале матча. "Эвертон" действовал агрессивнее и даже нанес несколько ударов, но все — неточно.
"Челси" сподобился на свой первый удар только на 23-й минуте, да и тот случился со штрафного. Это Маркос Алонсо направил мяч со стандарта в опасной близости от штанги.
После момента Алонсо "синие" стали наращивать давление. До перерыва Маркос еще раз оказался на ударной позиции, на сей раз пробив с острого угла по летящему мячу, но Джордан Пикфорд сыграл надежно. Это было единственное попадание в створ за весь первый тайм.
Первая же атака "Челси" во втором тайме едва не привела ко взятию ворот. Азар с левого фланга перевел мяч к ближней штанге, где Альваро Мората, хоть и опередил Мину, но пробить нормально не смог. Пикфорд в падении отвел угрозу от своих владений.
На 60-й минуте Азар еще раз выступил в роли ассистента, позволив Виллиану ворваться в штрафную с мячом по правому краю. Бразилец пожадничал с передачей в центр на свободного Морату и пробил сам — рядом со штангой.
Спустя пять минут "ирисок" выручила только штанга после хлесткого удара Алонсо с острого угла. А на 72-й минут Мората все-таки поразил ворота Пикфорда, но сделал это из офсайда.
На концовку матча тренер "Эвертона" Марку Силва выпустил Фила Ягиелку. Гости полностью сосредоточились на обороне и смогли отстоять ничью.
"Челси" создал достаточно моментов во втором тайме, чтобы решать судьбу этого матча, поэтому имеет все основания считать ничью потерей двух очков. Для "Эвертона" же эта ничья — определенно приобретенное очко.
"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче
11.11.2018 19:15
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Последние комментарии:
Да уж... мю аиздец середняк без почбы
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Срочно нужен нападающий. С малатой в старте Челси ничего не светит.
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Там же саф сидит. Вы чоооо. Мю
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эшли янг конечно уровень астон вилла. где валенсия
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Ну началоооось. Саррри бол от мс
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Впиред Манчестеееер
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какой же орео будет, если мс так и останется с 1-0 до 80й минуты и муму совершит очередной камбэк.
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Скам пытается показать отсутствующие яйца..
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возможность для ситюганов набить стату
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ждем майндгеймс от жозы
https://d.radikal.ru/d16/1811/66/c534c0f4587c.jpg
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Мс -мю
Словно смотришь опять
Челси - эвертон
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короли чтоб вы знали эта центральная помойка
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рентбои адскачили
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КОРОЛИ НА ТРОНЕ !!!
портовые на страпоне
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Гооооооол ещё один. Ееее камбек решфорд дубль , нет бояться 6-0 цыган тебе в ухо
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И чтоп сегодня сралекс сдох от инфаркта..
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Моторотик горит
Гг под шконкой
Збс вечер
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команды разного уровня
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эти у6людки по ходу не проснулись, говноеды сонные, какой то конченный гол пропустили и с такими темпами еще парочку пропустят...
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3:0 к перерыву, если мб будет так же отходить к воротам ))
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