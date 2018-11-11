"Челси" не смог дожать "Эвертон"

"Челси" всего лишь во второй раз в сезоне ушел с поля без голов, не сумев реализовать значительное игровое преимущество против "Эвертона" — 0:0.

По сравнению с победой 3:1 над "Кристал Пэлас" в стартовом составе "синих" появились Матео Ковачич и Эден Азар, заменив Росса Баркли и Педро.



"Ириски", как то предписывает арендное соглашение, были вынуждены оставить дома Курта Зума, чье место в центре обороны занял Йерри Мина. Ришарлисон прошел фитнес-тест и появился с первых минут.



Преимущество хозяев по владению мячом не мешало гостям выглядеть опаснее в начале матча. "Эвертон" действовал агрессивнее и даже нанес несколько ударов, но все — неточно.



"Челси" сподобился на свой первый удар только на 23-й минуте, да и тот случился со штрафного. Это Маркос Алонсо направил мяч со стандарта в опасной близости от штанги.



После момента Алонсо "синие" стали наращивать давление. До перерыва Маркос еще раз оказался на ударной позиции, на сей раз пробив с острого угла по летящему мячу, но Джордан Пикфорд сыграл надежно. Это было единственное попадание в створ за весь первый тайм.



Первая же атака "Челси" во втором тайме едва не привела ко взятию ворот. Азар с левого фланга перевел мяч к ближней штанге, где Альваро Мората, хоть и опередил Мину, но пробить нормально не смог. Пикфорд в падении отвел угрозу от своих владений.



На 60-й минуте Азар еще раз выступил в роли ассистента, позволив Виллиану ворваться в штрафную с мячом по правому краю. Бразилец пожадничал с передачей в центр на свободного Морату и пробил сам — рядом со штангой.



Спустя пять минут "ирисок" выручила только штанга после хлесткого удара Алонсо с острого угла. А на 72-й минут Мората все-таки поразил ворота Пикфорда, но сделал это из офсайда.



На концовку матча тренер "Эвертона" Марку Силва выпустил Фила Ягиелку. Гости полностью сосредоточились на обороне и смогли отстоять ничью.



"Челси" создал достаточно моментов во втором тайме, чтобы решать судьбу этого матча, поэтому имеет все основания считать ничью потерей двух очков. Для "Эвертона" же эта ничья — определенно приобретенное очко.



"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче