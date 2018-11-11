Клопп признал, что "Ливерпулю" повезло с незасчитанным голом Митровича

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команде немного повезло с отмененным голом Александара Митровича в победном матче против "Фулхэма".

В воскресном противостоянии с "Фулхэмом" от "красных" ждали реакции на поражение от "Црвены Звезды" в Лиге Чемпионов несколькими днями ранее, однако худшая команда Премьер-Лиги смогла оказать сопротивление одному из фаворитов сезона.



Распечатать чужие ворота "Ливерпулю" удалось только на исходе первого тайма, в результате контратаки после отмененного из-за офсайда гола Митровича. Положение вне игры нападающего "дачников" выглядит спорным, однако Клопп считает, что это к "красным" вернулась удача после незасчитанного гола Садио Мане против "Арсенала" в прошлый уикенд.



"Я видел эпизод только раз, поэтому я не уверен. Мне сложно делать выводы. Я не хочу их сравнивать, но мы не получили гол против "Арсенала". Мы забили еще более чистый гол, без офсайда, но не получили его. Такие вещи не изменить".



"Самое важное — как мы отреагировали на этот эпизод. Алиссон, Трент, Мо — и дело сделано! Это была великолепная комбинация".



"Нам немного повезло. Пятка Роббо (Энди Робертсона) могла оказаться за линией, но перед этим его задерживали, поэтому, возможно, там не было 100-процентного офсайда. Но ни нам, ни "Фулхэму" ничего не изменить. Мы блестяще отреагировали на этот незасчитанный гол", — цитирует Клоппа ESPN.