Клопп признал, что "Ливерпулю" повезло с незасчитанным голом Митровича
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команде немного повезло с отмененным голом Александара Митровича в победном матче против "Фулхэма".
В воскресном противостоянии с "Фулхэмом" от "красных" ждали реакции на поражение от "Црвены Звезды" в Лиге Чемпионов несколькими днями ранее, однако худшая команда Премьер-Лиги смогла оказать сопротивление одному из фаворитов сезона.
Распечатать чужие ворота "Ливерпулю" удалось только на исходе первого тайма, в результате контратаки после отмененного из-за офсайда гола Митровича. Положение вне игры нападающего "дачников" выглядит спорным, однако Клопп считает, что это к "красным" вернулась удача после незасчитанного гола Садио Мане против "Арсенала" в прошлый уикенд.
"Я видел эпизод только раз, поэтому я не уверен. Мне сложно делать выводы. Я не хочу их сравнивать, но мы не получили гол против "Арсенала". Мы забили еще более чистый гол, без офсайда, но не получили его. Такие вещи не изменить".
"Самое важное — как мы отреагировали на этот эпизод. Алиссон, Трент, Мо — и дело сделано! Это была великолепная комбинация".
"Нам немного повезло. Пятка Роббо (Энди Робертсона) могла оказаться за линией, но перед этим его задерживали, поэтому, возможно, там не было 100-процентного офсайда. Но ни нам, ни "Фулхэму" ничего не изменить. Мы блестяще отреагировали на этот незасчитанный гол", — цитирует Клоппа ESPN.
11.11.2018 19:05
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Последние комментарии:
плечом митрович залез в офсайд, по тв могли бы и линию прорисовать
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Игру не смотрел, но уверен здешние фонады ливерных орали, что офсайд был..))
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Клопа честный топ
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