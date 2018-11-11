Саутгейт: "Стерлинг преодолел психологический барьер"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что дубль против Испании в прошлом месяце помог вингеру "Манчестер Сити" преодолеть "психологический барьер" и выйти на более высокий уровень.

В данный момент 23-летний Стерлинг демонстрирует, возможно, лучший футбол в своей карьере и на текущей неделе заключил новый контракт с "горожанами", став самым высокооплачиваемым английским игроком.



Саутгейт убежден, что он тоже сделал свой вклад в развитие Стерлинга. По мнению Гарета, поверить в себя как в игрока истинно топ-уровня и бомбардира Рахиму помог недавний матч англичан в Севилье, когда родоначальники футбола добились победы 2:3.



"Я действительно рад за него, потому что он находится в выдающейся форме. Я был на матче "Сити" против "Саутгемптона" в воскресенье, и он сыграл выдающимся образом. Мы обладаем огромной верой в него, а теперь и он сам поверил в свою игру. Мы долгое время довольны его игрой, и ему лишь не хватало голов. Он давно должен был начать забивать за нас, и вы сами можете видеть, что для него значили те два гола в Севилье".



"Поэтому я думаю, теми голами он словно преодолел психологический барьер. Он перенес эту форму на клубный уровень в последние недели, и нам не терпится снова с ним увидеться на следующей неделе", — цитирует Саутгейта The Guardian.