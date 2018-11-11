Жиру не переживает от того, что "Челси" может купить еще одного нападающего

Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что не переживает из-за слухов насчет планов "синих" приобрести конкурента ему и Альваро Морате.

Гол Жиру в ворота БАТЭ посреди недели стал для Оливье его первым за "Челси" с мая. Что касается Мораты, то Альваро лишь недавно стал подавать признаки жизни после многомесячной черной полосы.



В прессе ходят упорные слухи, что главный тренер "синих" Маурицио Сари хочет укрепить позицию нападающего в январе, присматриваясь к Мауро Икарди из "Интера", Каллуму Уилсону из "Борнмута" и Кшиштофу Пентеку из "Дженоа", однако Жиру спокоен насчет этого.



"Все эти спекуляции — часть игры, часть нашей работы. Ожидать хороших игроков, хороших нападающих в больших клубах — логично. Однако мы оба должны продолжать трудиться и показывать, что с нами команда может играть хорошо".



"Это правда, что временами мы не забиваем. Но я всегда говорю, что некоторые нападающие должны совершать рывки для партнеров по команде и делать вещи, которые люди не видят".



"Мы полностью сосредоточены на "Челси". Даже если у меня что-то не получается, я всегда стараюсь изо всех сих. Я не переживаю насчет будущего, и я уверен, что забью много голов за команду. Разговоры о новом нападающем не тревожат меня, нет. Я боец и буду сражаться до конца своего контракта".



"Между мной и Альваро всегда была здоровая конкуренция, и это помогает нам обоим достигать более высокого уровня. Команда от этого только выигрывает", — сообщил Жиру Evening Standard.