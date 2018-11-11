"Ливерпуль" обыграл "Фулхэм" благодаря голам Салаха и Шакири

"Ливерпуль" реабилитировался за сенсационное поражение от "Црвены Звезды", одолев в домашних стенах "Фулхэм" благодаря голам Мохамеда Салаха и Джердана Шакири — 2:0.

Главный тренер "красных" Юрген Клоппп отреагировал на поражение 2:0 в Белграде четырьмя перестановками, убрав из стартового состава Жоэля Матипа, Джеймса Милнера, Адама Лаллану и Даниэля Старриджа. Вместо них появились Джо Гомес, Фабиньо, Джердан Шакири и Роберто Фирмино.



У "дачников" свой шанс получили Алфи Моусон, Калум Чемберс и Сайрус Кристи, заменив Тимоти Фосу-Менса, Жан-Мишеля Сери и Лусиано Вьетто.



"Ливерпуль" достаточно быстро установил тотальный контроль над мячом, однако к воротам Серхио Рико пробивался с большим трудом, потому что "Фулхэм", хоть и играл компактно, но глубоко не садился.



Лишь на 16-й минуте за счет игры в короткий пас Мохамеда Салаха и Фирмино хозяевам удалось разорвать чужую оборону. Оказавшись в штрафной, египтянин усадил на пятую точку защитника и пробил, однако Рико вовремя вышел навстречу и заблокировал удар.



Вскоре "красные" совершили еще несколько подходов, а на 22-й минуте в игру вновь вступил Рико, отразив удар Салаха с острого угла.



Первый серьезный ответ "дачников" последовал на 24-й минуте, когда Райан Сессеньон легко проскочил мимо Гомеса и вышел один на один, однако в дальний угол ворот не попал. "Ливерпуль" отделался испугом и продолжил атаковать.



Самое интересное в первом тайме случилось на 41-й минуте, когда Александар Митрович откликнулся на подачу партнера и неотразимо пробил головой, однако из-за спорного офсайда гол не был засчитан. Алиссон тут же достал мяч из сетки своих ворот и ввел его на Трента Александер-Арнольда, который бросил в прорыв Салаха. Мохамед ворвался в штрафную по правому краю и нанес точный удар — 1:0.



После перерыва "красным" хватило нескольких минут, чтобы сделать счет комфортным. Энди Робертсон с левого фланга забросил мяч на дальний край вратарской, где защитники "Фулхэма" совершенно прозевали Шакири, и тот пробил с лету — 2:0.



После гола Шакири игра совершенно успокоилась, как и атмосфера на "Энфилде". "Ливерпуль" достаточно вяло перекатывал мяч, а гости даже не предпринимали никаких попыток что-либо изменить.



Похоже на то, что отмененный гол Митровича и немедленный ответ Салаха в концовке первого тайма послали "Фулхэм" в нокдаун, тогда как точный удар Шакири вскоре после перерыва окончательно добил "дачников". Так или иначе, "Ливерпуль" победил и минимум на несколько часов возглавил Премьер-Лигу.



"Ливерпуль" — "Фулхэм". Отчет о матче