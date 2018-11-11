"Ливерпуль" обыграл "Фулхэм" благодаря голам Салаха и Шакири

Джердан Шакири "Ливерпуль" реабилитировался за сенсационное поражение от "Црвены Звезды", одолев в домашних стенах "Фулхэм" благодаря голам Мохамеда Салаха и Джердана Шакири — 2:0.

Главный тренер "красных" Юрген Клоппп отреагировал на поражение 2:0 в Белграде четырьмя перестановками, убрав из стартового состава Жоэля Матипа, Джеймса Милнера, Адама Лаллану и Даниэля Старриджа. Вместо них появились Джо Гомес, Фабиньо, Джердан Шакири и Роберто Фирмино.

У "дачников" свой шанс получили Алфи Моусон, Калум Чемберс и Сайрус Кристи, заменив Тимоти Фосу-Менса, Жан-Мишеля Сери и Лусиано Вьетто.

"Ливерпуль" достаточно быстро установил тотальный контроль над мячом, однако к воротам Серхио Рико пробивался с большим трудом, потому что "Фулхэм", хоть и играл компактно, но глубоко не садился.

Лишь на 16-й минуте за счет игры в короткий пас Мохамеда Салаха и Фирмино хозяевам удалось разорвать чужую оборону. Оказавшись в штрафной, египтянин усадил на пятую точку защитника и пробил, однако Рико вовремя вышел навстречу и заблокировал удар.

Вскоре "красные" совершили еще несколько подходов, а на 22-й минуте в игру вновь вступил Рико, отразив удар Салаха с острого угла.

Первый серьезный ответ "дачников" последовал на 24-й минуте, когда Райан Сессеньон легко проскочил мимо Гомеса и вышел один на один, однако в дальний угол ворот не попал. "Ливерпуль" отделался испугом и продолжил атаковать.

Самое интересное в первом тайме случилось на 41-й минуте, когда Александар Митрович откликнулся на подачу партнера и неотразимо пробил головой, однако из-за спорного офсайда гол не был засчитан. Алиссон тут же достал мяч из сетки своих ворот и ввел его на Трента Александер-Арнольда, который бросил в прорыв Салаха. Мохамед ворвался в штрафную по правому краю и нанес точный удар — 1:0.

После перерыва "красным" хватило нескольких минут, чтобы сделать счет комфортным. Энди Робертсон с левого фланга забросил мяч на дальний край вратарской, где защитники "Фулхэма" совершенно прозевали Шакири, и тот пробил с лету — 2:0.

После гола Шакири игра совершенно успокоилась, как и атмосфера на "Энфилде". "Ливерпуль" достаточно вяло перекатывал мяч, а гости даже не предпринимали никаких попыток что-либо изменить.

Похоже на то, что отмененный гол Митровича и немедленный ответ Салаха в концовке первого тайма послали "Фулхэм" в нокдаун, тогда как точный удар Шакири вскоре после перерыва окончательно добил "дачников". Так или иначе, "Ливерпуль" победил и минимум на несколько часов возглавил Премьер-Лигу.

"Ливерпуль" — "Фулхэм". Отчет о матче



Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2018 16:55

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 11.11.2018 18:16 # acceptodessa
    все будут обоссаны Арсеналом. вот и все дела.

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  2. monsieurgood 11.11.2018 18:12 # monsieurgood
    против кого топить-то сегодня? против красного говна или голубого?

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  3. role-playin 11.11.2018 18:09 # role-playin
    Пока все еще батэ какое то.

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  4. monsieurgood 11.11.2018 18:08 # monsieurgood
    хуя установка у Эве - прыгать под пенсов, чтоб их ломали.

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  5. thegodfather 11.11.2018 18:08 # thegodfather
    эвертон нот бэд.
    в футбол правда не играют, но и пинсам не дают

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  6. blayzer 11.11.2018 18:08 # blayzer
    Азар хорошо держит мяч.. нужно пас или гол от него.. передерживает.. теряет когда на нем фолят. Теряется темп в нападении.

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  7. liverfun 11.11.2018 18:07 # liverfun
    эвертон норм заряжен, не дает случиться унылому ватокату, за это им уже спасибо

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  8. maxvel 11.11.2018 18:07 # maxvel
    Камоне челсеи!

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  9. akado 11.11.2018 18:07 # akado
    Пока что ириски полностью перекусили центр, надо что-то придумывать.

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  10. mata05 11.11.2018 18:06 # mata05
    Малате нельзя вообще пасовать

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  11. ry-l 11.11.2018 18:05 # ry-l
    Сарри доиграется в физрука - Мората его уволит.

    Альваро выдал лучший свой матч и теперь по привычке остальные 30 будет страдать хуйней.

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  12. rj1992 11.11.2018 18:04 # rj1992
    Не могу на работе нормально глянуть это говнецо... кто лучше Эвертон или Пенсы?

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  13. liverfun 11.11.2018 18:04 # liverfun
    рюдигер нашел достойный себя клуб

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  14. purman30 11.11.2018 18:03 # purman30
    еще и гибон падает в надежде на красную Бернарду ахаха

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  15. narcot 11.11.2018 18:03 # narcot
    днопай - кремпай или топарь?

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  16. ry-l 11.11.2018 18:03 # ry-l
    Помогите найти Шмарату на поле, плез

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  17. redwhitegun 11.11.2018 18:00 # redwhitegun
    Мората наивная испанская сучка, кек))

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  18. mata05 11.11.2018 17:59 # mata05
    Опять испанское бревно нервирует

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  19. naby-keita 11.11.2018 17:59 # naby-keita
    Челси сегодня решили переломать всех игроков Эвертона, чтобы они перестали преследовать м.ю. в таблице?
    Мората кадр))

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  20. purman30 11.11.2018 17:59 # purman30
    Мората в лучших традициях Эшли Янга клоун сука

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