"Ливерпуль" обыграл "Фулхэм" благодаря голам Салаха и Шакири
"Ливерпуль" реабилитировался за сенсационное поражение от "Црвены Звезды", одолев в домашних стенах "Фулхэм" благодаря голам Мохамеда Салаха и Джердана Шакири — 2:0.
Главный тренер "красных" Юрген Клоппп отреагировал на поражение 2:0 в Белграде четырьмя перестановками, убрав из стартового состава Жоэля Матипа, Джеймса Милнера, Адама Лаллану и Даниэля Старриджа. Вместо них появились Джо Гомес, Фабиньо, Джердан Шакири и Роберто Фирмино.
У "дачников" свой шанс получили Алфи Моусон, Калум Чемберс и Сайрус Кристи, заменив Тимоти Фосу-Менса, Жан-Мишеля Сери и Лусиано Вьетто.
"Ливерпуль" достаточно быстро установил тотальный контроль над мячом, однако к воротам Серхио Рико пробивался с большим трудом, потому что "Фулхэм", хоть и играл компактно, но глубоко не садился.
Лишь на 16-й минуте за счет игры в короткий пас Мохамеда Салаха и Фирмино хозяевам удалось разорвать чужую оборону. Оказавшись в штрафной, египтянин усадил на пятую точку защитника и пробил, однако Рико вовремя вышел навстречу и заблокировал удар.
Вскоре "красные" совершили еще несколько подходов, а на 22-й минуте в игру вновь вступил Рико, отразив удар Салаха с острого угла.
Первый серьезный ответ "дачников" последовал на 24-й минуте, когда Райан Сессеньон легко проскочил мимо Гомеса и вышел один на один, однако в дальний угол ворот не попал. "Ливерпуль" отделался испугом и продолжил атаковать.
Самое интересное в первом тайме случилось на 41-й минуте, когда Александар Митрович откликнулся на подачу партнера и неотразимо пробил головой, однако из-за спорного офсайда гол не был засчитан. Алиссон тут же достал мяч из сетки своих ворот и ввел его на Трента Александер-Арнольда, который бросил в прорыв Салаха. Мохамед ворвался в штрафную по правому краю и нанес точный удар — 1:0.
После перерыва "красным" хватило нескольких минут, чтобы сделать счет комфортным. Энди Робертсон с левого фланга забросил мяч на дальний край вратарской, где защитники "Фулхэма" совершенно прозевали Шакири, и тот пробил с лету — 2:0.
После гола Шакири игра совершенно успокоилась, как и атмосфера на "Энфилде". "Ливерпуль" достаточно вяло перекатывал мяч, а гости даже не предпринимали никаких попыток что-либо изменить.
Похоже на то, что отмененный гол Митровича и немедленный ответ Салаха в концовке первого тайма послали "Фулхэм" в нокдаун, тогда как точный удар Шакири вскоре после перерыва окончательно добил "дачников". Так или иначе, "Ливерпуль" победил и минимум на несколько часов возглавил Премьер-Лигу.
"Ливерпуль" — "Фулхэм". Отчет о матче
11.11.2018 16:55
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все будут обоссаны Арсеналом. вот и все дела.
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против кого топить-то сегодня? против красного говна или голубого?
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Пока все еще батэ какое то.
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хуя установка у Эве - прыгать под пенсов, чтоб их ломали.
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эвертон нот бэд.
в футбол правда не играют, но и пинсам не дают
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Азар хорошо держит мяч.. нужно пас или гол от него.. передерживает.. теряет когда на нем фолят. Теряется темп в нападении.
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эвертон норм заряжен, не дает случиться унылому ватокату, за это им уже спасибо
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Камоне челсеи!
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Пока что ириски полностью перекусили центр, надо что-то придумывать.
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Малате нельзя вообще пасовать
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Сарри доиграется в физрука - Мората его уволит.
Альваро выдал лучший свой матч и теперь по привычке остальные 30 будет страдать хуйней.
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Не могу на работе нормально глянуть это говнецо... кто лучше Эвертон или Пенсы?
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рюдигер нашел достойный себя клуб
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еще и гибон падает в надежде на красную Бернарду ахаха
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днопай - кремпай или топарь?
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Помогите найти Шмарату на поле, плез
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Мората наивная испанская сучка, кек))
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Опять испанское бревно нервирует
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Челси сегодня решили переломать всех игроков Эвертона, чтобы они перестали преследовать м.ю. в таблице?
Мората кадр))
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Мората в лучших традициях Эшли Янга клоун сука
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