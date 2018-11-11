"Тоттенхэм" сможет остаться на "Уэмбли" до конца сезона

"Тоттенхэм" объявил о достигнутой договоренности, которая позволит клубу все свои оставшиеся домашние матчи в этом сезоне провести на "Уэмбли".

Как известно, изначально "шпоры" планировали сыграть свой первый матч на новом 62-тысячном стадионе еще почти два месяца назад, однако с тех пор переезд уже несколько раз переносился из-за задержек на финальном этапе строительства.



Главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино уже смирился с тем, что переезд не состоится раньше Нового года, однако точная дата до сих пор не определена. Клуб все еще не знает, когда арена будет окончательно готова.



Дабы подстраховать себя, "Тоттенхэм" договорился с FA и местными властями о том, что сможет задержаться на "Уэмбли" до конца сезона, о чем было официально объявлено сегодня.



В то же время Football.London утверждает, что "шпоры" воспользуются этой возможностью только в крайнем случае. Клуб по-прежнему настроен перебраться на новый стадион еще в этом сезоне, однако сможет сделать это только после проведения тестовых мероприятий и получения сертификата безопасности от FA.