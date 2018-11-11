Пол Мерсон: "Сити" победит 10:0"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что в этом сезоне "Манчестер Сити" удастся выиграть какой-нибудь свой матч со счетом 10:0.

В прошлом сезоне Премьер-Лиги "горожане" обновили множество рекордов, в том числе по количеству забитых голов, однако в новой кампании подопечные Хосепа Гвардиолы демонстрируют еще более впечатляющую результативность.



В двух своих последних матчах — против "Саутгемптона" в Премьер-Лиге и "Шахтера" в Лиге Чемпионов — "Сити" забивал по шесть голов, и Мерсон убежден, что не за горами тот день, когда "горожане" смогут отличиться двузначное количество раз за одну игру.



"Думаю, им удастся забить 10 голов в одном матче до конца сезона. Думаю, они найдут соперника, которому смогут забить 10 раз".



"В этом сезоне они могли сделать подобное уже четырежды. Я серьезно. Они беспощадны к своим соперникам. Они не знают жалости и пощады".



"Я видел другие команды. Я вспоминаю "Челси", когда они выиграли лигу. Они вели 2:0 к перерыву, и у тебя могла появиться мысль: они победят с пятью или шестью голами. Но к финальному свистку счет так и оставался 2:0".



"Но эта команда другая, она просто давит, давит и давит. Я буду шокирован, если они не сделают этого", — сообщил Мерсон в эфире.