Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не обеспокоен назначением рефери Энтони Тэйлора на дерби против "Манчестер Сити".

Как известно, честь обслуживать воскресную встречу двух лучших команд прошлого сезона Премьер-Лиги была оказана Тэйлору, который родом из Манчестера и рос в шести милях от "Олд Траффорд".



Такого рода назначение вызвало немало вопросов, однако Гвардиола не переживает за судейство в дерби Манчестера.



"Он постарается сделать свою работу как можно лучше, как это постараются тренеры и футболисты. Мистер Тэйлор постарается провести хороший матч. Нам важно сосредоточиться на своей игре и осознать, что за соперник нам будет противостоять. Остальное не имеет значения".



"Надеюсь, его решения будут хорошими для обеих команд, и он проведет хороший матч, потому что вся Англия и вся Европа будут наблюдать за нами. Такого рода внимание — это приятнее всего".



"Рефери не хочет ошибаться. Он знает, что все в мире будут за ним наблюдать, и ему не захочется намеренно совершить ошибку, это вполне очевидно".



"Но если он является фанатом "Юнайтед" или "Сити", то это не проблема — каждый может поддерживать кого угодно", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.