Гвардиола не переживает за судейство в дерби Манчестера
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не обеспокоен назначением рефери Энтони Тэйлора на дерби против "Манчестер Сити".
Как известно, честь обслуживать воскресную встречу двух лучших команд прошлого сезона Премьер-Лиги была оказана Тэйлору, который родом из Манчестера и рос в шести милях от "Олд Траффорд".
Такого рода назначение вызвало немало вопросов, однако Гвардиола не переживает за судейство в дерби Манчестера.
"Он постарается сделать свою работу как можно лучше, как это постараются тренеры и футболисты. Мистер Тэйлор постарается провести хороший матч. Нам важно сосредоточиться на своей игре и осознать, что за соперник нам будет противостоять. Остальное не имеет значения".
"Надеюсь, его решения будут хорошими для обеих команд, и он проведет хороший матч, потому что вся Англия и вся Европа будут наблюдать за нами. Такого рода внимание — это приятнее всего".
"Рефери не хочет ошибаться. Он знает, что все в мире будут за ним наблюдать, и ему не захочется намеренно совершить ошибку, это вполне очевидно".
"Но если он является фанатом "Юнайтед" или "Сити", то это не проблема — каждый может поддерживать кого угодно", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
11.11.2018 14:00
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