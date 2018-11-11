Моуриньо объяснил, почему перестройка "Юнайтед" затянулась

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил, почему процесс перестройки команды под его началом изрядно затянулся.

С момента своего назначения в 2016 году Моуриньо потратил уже 359 миллионов фунтов на усиление состава, однако команда — как и ее игра — совсем не выглядит законченным продуктом.



По мнению Моуриньо, так происходит от того, что он делает акцент не не покупке игроков, а на развитии имеющихся — в отличие от своих соседей из "Манчестер Сити", которые предпочитают решать свои проблемы через трансферы, как это, например, было в прошлом году, когда "горожане" кардинально обновили фланги обороны.



"В своем первом сезоне я обладал игроками вроде Уэйна Руни и Майкла Кэррика — феноменальными игроками, некоторыми из важнейших игроков для клуба в предыдущие годы, но эти игроки приближались к завершению своих карьер. Мы также пригласили Ибру, чтобы помочь нам побороться за конкретную цель — возвращение на уровень Лиги Чемпионов. Также мы принялись упорно работать с игроками вроде Люка Шоу и Антони Мартиаля".



"Вывести этих игроков на уровень, которому они соответствуют сейчас — это был процесс. Трансформировать талант в профессиональных игроков, стабильность и высокий уровень игры — это тяжелый процесс, это перестройка".



"Если тебе нужен крайний защитник, то купить всегда проще. Если я недоволен уровнем Люка Шоу, то было бы проще пойти и купить четырех других, и некоторые клубы могут это сделать. Мы же не покупали левого защитника три года и не купили до сих пор. Мы надеялись и трудились, чтобы этим левым защитником стал Люк Шоу".



"Но пока этот процесс продолжался, мы использовали Дармиана, Дейли Блинда, Эшли Янга, Маркоса Рохо — мы не покупали четырех защитников. В этом состоит разница".



"Когда просто покупаешь четырех защитников, это требует меньше времени. Тебе лишь необходимы хорошие скауты и деньги. А чтобы вырастить игроков, требуется время, больше времени", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.