Баркли предвкушает свой первый матч против родного "Эвертона"

Полузащитник "Челси" Росс Баркли заявил, что испытывает только восторг, но не нервозность перед встречей со своей бывшей командой "Эвертоном".

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" в январе за 15 миллионов фунтов, в воскресенье Баркли впервые сыграет против "ирисок", воспитанником которых он является.



Росс заранее готов к тому, что не все болельщики "Эвертона" будут рады его видеть, однако это не вызывает беспокойства у полузащитника.



"Какого приема я ожидаю от гостевых болельщиков? Не думаю, что все будет идеально. Но могут быть и те, которые скажут кое-какие хорошие слова".



"Выступать за "Эвертон" всегда было моей мечтой, я с детства мечтал забить за "Эвертон". У нас дома я постоянно твердил своей маме: "Однажды я забью за "Эвертон". Когда это действительно случилось, это было невероятное ощущение для меня. Я пытался достичь успеха там, но футбол непредсказуем".



"Переход в "Челси" стал большим вызовом для меня. Я приближался к своим 25 годам, и когда оглядывался назад, то чувствовал, что мог добиться большего прогресса".



"Я знал, что в "Челси" смогу прогрессировать гораздо быстрее, ведь вокруг меня будут более классные игроки, игроки мирового уровня".



"Я не нервничаю — я в восторге от того, что сыграю против своего бывшего клуба и своих бывших партнеров по команде. Я знаю, как некоторые из них играют, и это может стать моим преимуществом".



"Возможно, в день матча я буду слегка эмоционален, потому что это немного странное ощущение. Я предвкушаю встречу с некоторыми людьми, которых я очень хорошо знаю", — сообщил Баркли Sky Sports.