Азара начинает утомлять грубая игра соперников по Премьер-Лиге

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что его начинает утомлять чересчур грубая игра соперников, которая остается без должного внимания со стороны рефери.

Согласно статистике, в этом сезоне Премьер-Лиги на Азаре нарушают правила в среднем каждые 24 минуты — всего 28 фолов. Последний раз Эдену крепко досталась против "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце, из-за чего он был вынужден пропустить три последующих матча "синих".

По словам бельгийца, эффект от грубой и агрессивной игры уже дает о себе знать. Азар все больше переживает за свое здоровье.

"Я чувствую себя изношенным и потертым, я играю в футбол уже более 10 лет. Мне уже 27, и я начинаю стареть, поэтому я должен больше заботиться о своем организме. Я начал заниматься йогой, как перешел в "Челси".

"Я не рад, что соперники избирают меня мишенью, но это часть футбола. Рефери старается делать свою работу, а я — свою".

"Думается, когда я оказываюсь на газоне, это дает возможность заработать штрафной удар, а для "Челси" каждый штрафной удар — это возможность забить", — цитирует Азара The Telegraph.



Метки Азар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 11.11.2018 11:43 # dallaslp
    Естественно так и будет, если ты только занимаешься йогой и фитнес-резинками, в то время, когда все ебашат в залах, то тебе априори будет тяжело

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  2. lahmatyj 11.11.2018 11:38 # lahmatyj
    Испания ждет.

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  3. chebrec 11.11.2018 11:35 # chebrec
    Всем известно что в Англии играют костоломы
    Нужно ужесточать требования против них

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  4. mrsimph 11.11.2018 11:07 # mrsimph
    Лучший дриблёр в апл, однозначно. Очень много времени бывает с мячом, отчего часто и заставляет фолить соперника. В своё время Суарез сталкивался с тем же самым.

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