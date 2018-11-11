Азара начинает утомлять грубая игра соперников по Премьер-Лиге

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что его начинает утомлять чересчур грубая игра соперников, которая остается без должного внимания со стороны рефери.

Согласно статистике, в этом сезоне Премьер-Лиги на Азаре нарушают правила в среднем каждые 24 минуты — всего 28 фолов. Последний раз Эдену крепко досталась против "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце, из-за чего он был вынужден пропустить три последующих матча "синих".



По словам бельгийца, эффект от грубой и агрессивной игры уже дает о себе знать. Азар все больше переживает за свое здоровье.



"Я чувствую себя изношенным и потертым, я играю в футбол уже более 10 лет. Мне уже 27, и я начинаю стареть, поэтому я должен больше заботиться о своем организме. Я начал заниматься йогой, как перешел в "Челси".



"Я не рад, что соперники избирают меня мишенью, но это часть футбола. Рефери старается делать свою работу, а я — свою".



"Думается, когда я оказываюсь на газоне, это дает возможность заработать штрафной удар, а для "Челси" каждый штрафной удар — это возможность забить", — цитирует Азара The Telegraph.