Азара начинает утомлять грубая игра соперников по Премьер-Лиге
Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что его начинает утомлять чересчур грубая игра соперников, которая остается без должного внимания со стороны рефери.
Согласно статистике, в этом сезоне Премьер-Лиги на Азаре нарушают правила в среднем каждые 24 минуты — всего 28 фолов. Последний раз Эдену крепко досталась против "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце, из-за чего он был вынужден пропустить три последующих матча "синих".
По словам бельгийца, эффект от грубой и агрессивной игры уже дает о себе знать. Азар все больше переживает за свое здоровье.
"Я чувствую себя изношенным и потертым, я играю в футбол уже более 10 лет. Мне уже 27, и я начинаю стареть, поэтому я должен больше заботиться о своем организме. Я начал заниматься йогой, как перешел в "Челси".
"Я не рад, что соперники избирают меня мишенью, но это часть футбола. Рефери старается делать свою работу, а я — свою".
"Думается, когда я оказываюсь на газоне, это дает возможность заработать штрафной удар, а для "Челси" каждый штрафной удар — это возможность забить", — цитирует Азара The Telegraph.
11.11.2018 11:00
Просмотров: 1030
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Естественно так и будет, если ты только занимаешься йогой и фитнес-резинками, в то время, когда все ебашат в залах, то тебе априори будет тяжело
(ответить)
Испания ждет.
(ответить)
Всем известно что в Англии играют костоломы
Нужно ужесточать требования против них
(ответить)
Лучший дриблёр в апл, однозначно. Очень много времени бывает с мячом, отчего часто и заставляет фолить соперника. В своё время Суарез сталкивался с тем же самым.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий