Гвардиола отметил бойцовский дух Моуриньо

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что восхищается бойцовским духом своего коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Последние недели Моуриньо находится под громадным давлением, а в один момент пресса даже утверждала, что над Жозе нависла реальная угроза увольнения.

Однако португальский специалист совершенно точно не собирается сдаваться без боя. Моуриньо и его команда продемонстрировали свой характер в победных матчах против "Борнмута" и "Ювентуса", что произвело впечатление даже на Гвардиолу.

"Я восхищаюсь не только Жозе, а всеми тренерами, особенно когда они сталкиваются с большими проблемами. В прошлом я сам оказывался в ситуации, которую переживает он, и непременно окажусь снова".

"Я хочу побеждать всех тренеров. Мы не друзья — не обязательно быть друзьям — но когда они страдают, я знаю, что рано или поздно сам окажусь в том же положении".

"Особенно я восхищаюсь тренерами, которые правильно реагируют на сложности, на проигранные матчи, и в этом мы с ним очень похожи".

"Ожидания в отношении нас всех так велики. Если мы не побеждаем, это всегда провал. Но он стойко на это реагирует и продолжает сражаться".

"Мы оба чувствуем, что обязаны выиграть все трофеи, за которые сражаемся. Мы ведем себя очень похожим образом в подобных ситуациях", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2018 10:00

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