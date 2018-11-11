Гвардиола отметил бойцовский дух Моуриньо

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что восхищается бойцовским духом своего коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Последние недели Моуриньо находится под громадным давлением, а в один момент пресса даже утверждала, что над Жозе нависла реальная угроза увольнения.



Однако португальский специалист совершенно точно не собирается сдаваться без боя. Моуриньо и его команда продемонстрировали свой характер в победных матчах против "Борнмута" и "Ювентуса", что произвело впечатление даже на Гвардиолу.



"Я восхищаюсь не только Жозе, а всеми тренерами, особенно когда они сталкиваются с большими проблемами. В прошлом я сам оказывался в ситуации, которую переживает он, и непременно окажусь снова".



"Я хочу побеждать всех тренеров. Мы не друзья — не обязательно быть друзьям — но когда они страдают, я знаю, что рано или поздно сам окажусь в том же положении".



"Особенно я восхищаюсь тренерами, которые правильно реагируют на сложности, на проигранные матчи, и в этом мы с ним очень похожи".



"Ожидания в отношении нас всех так велики. Если мы не побеждаем, это всегда провал. Но он стойко на это реагирует и продолжает сражаться".



"Мы оба чувствуем, что обязаны выиграть все трофеи, за которые сражаемся. Мы ведем себя очень похожим образом в подобных ситуациях", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.