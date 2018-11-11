Моуриньо до сих пор обижен на Агуэро

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что до сих пор не простил нападающего "Манчестер Юнайтед" Серхио Агуэро за роль в удалении Маруана Феллайни в городском дерби полтора года назад.

18 месяцев назад в безголевом дерби Манчестера на "Этихад" Феллайни получил красную карточку за то, что боднул головой Агуэро. О том эпизоде Моуриньо помнит до сих пор, считая, что реакция аргентинца на минимальный контакт была чересчур наигранной.



"В его игре есть мелкие вещи, и я не являюсь их большим поклонником. Я предпочитаю не углубляться в детали".



"Я очень его уважаю за его великолепные качества. Его результативность говорит сама за себя. Он забивал голы не просто один сезон — он забивает голы на протяжении всей своей карьеры и делал это даже в такой сложной лиге, как испанская лига. Поэтому он тот бомбардир, который способен забивать по всему миру".



"Что конкретно мне в нем не нравится? Я оставлю это при себе", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.



