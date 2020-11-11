Гвардиола находит критику в адрес Стерлинга несправедливой

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вновь выступил в защиту вингера Рахима Стерлинга, посетовав на несправедливо отношение публики к своему подопечному.

На текущей неделе Стерлинг не только заключил новый долгосрочный контракт с "горожанами", но и оказался под шквалом критики после заработанного пенальти в матче Лиги Чемпионов против "Шахтера". Рахим просто запнулся о газон, а рефери наградил его 11-метровым.



Гвардиола выразил поддержку Стерлингу сразу после победы 6:0 в среду, а накануне дерби с "Манчестер Юнайтед" еще раз коснулся этой темы.



"Это несправедливо. Я не понимаю, зачем нужно критиковать Рахима. Он не нырял. Его ошибка лишь в том, что он зацепился за газон. Рефери ошибся в своем решении, но Рахим не нырял".



"Он невероятно славный парень, его невероятно любят в раздевалке. Он делает абсолютно все на поле, в каждом матче, все 90 минут".



"Он совершил ошибку, потому что ему 23 года. Возможно, он запнулся от того, что был слишком быстр. Возможно, ему стоило делать это чуть медленнее".



"Это сделает его сильнее. Сейчас он сильнее, чем в наш первый год вместе. Сейчас он гораздо, гораздо лучше контролирует такого рода эмоции. Когда тебе 23 года, ты еще не являешься зрелым человеком, зрелым игроком. Иногда мы чересчур требовательны к игрокам, которые еще так молоды", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.