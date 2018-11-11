Мхитарян: "Эмери изменил культуру "Арсенала"

Плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян считает, что главному тренеру Унаи Эмери удалось изменить культуру клуба за те считанные месяцы, что он работает на "Эмирейтс".

К домашней встрече с новичком Премьер-Лиги "Вулверхэмптоном" "канониры" подходят с серией из 15 беспроигрышных матчей с учетом всех соревнований. По мнению Мхитаряна, воодушевление испытывают не только игроки "Арсенала", но и болельщики, которых Эмери заставил снова поверить в команду.



"Я бы не сказал, что у нас многое изменилось. По факту изменился только тренер. Но также слегка изменилась культура внутри клуба и за пределами клуба".



"Теперь люди больше верят в нас, потому что мы играем немного иначе, мы вселяем в людей уверенность, и они хотят, чтобы мы продолжали так играть, как играем. Мы забиваем голы, выигрываем матчи, и для болельщиков нет ничего приятнее".



"Что конкретно изменил Эмери в клубе? Он изменил игровой стиль, игровую философию. Но не сильно — он просто произвел надстройку над тем, что создавал Арсен Венгер 22 года. Игроки отвечают на требования Эмери и делают все, что он ожидает от них", — цитирует Мхитаряна The Telegraph.