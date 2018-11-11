12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 11 ноября четырьмя поединками завершится 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — ФУЛХЭМ 15:00 Онлайн-трансляция



В матче с худшей во всех отношениях командой Премьер-Лиги от "Ливерпуля" ждут правильной реакции на неожиданное поражение 2:0 от "Црвены Звезды" в Лиге Чемпионов. Поговаривают, что от этого поединка также зависит судьба главного тренера "Фулхэма" Славиши Йокановича. В 54 выездах на "Энфилд" в рамках чемпионата "дачники" одержали лишь одну победу — 0:1 в мае 2012. А в сентябре 1986 "красные" разгромили "Фулхэм" со счетом 10:0!



В стартовый состав "Ливерпуля", как ожидается, вернутся Джердан Шакири и Роберто Фирмино. Джо Гомес, Джордан Хендерсон и Наби Кейта решили свои проблемы со здоровьем.



"Фулхэм" будет лишен Кевина Макдональда и Джо Брайана. Александар Митрович в одной желтой карточке от дисквалификации.



ЧЕЛСИ — ЭВЕРТОН 17:15 Онлайн-трансляция



В минувший четверг "Челси" провел достаточно утомительный матч в Борисове против БАТЭ в рамках Лиги Европы, поэтому на стороне "Эвертона" очевидное преимущество в свежести. "Ириски" достойно проводят этот сезон, но исторически являются очень удобным соперником для "синих". Свою единственную победу на "Стэмфорд Бридж" в эру Премьер-Лиги "Эвертон" одержал в ноябре 1994 со счетом 0:1.



Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас под вопросом из-за болезни. Эден Азар сыграл 62 минуты в Борисове и, вероятно, вернется в старт— как и Альваро Мората.



Нападающий "Эвертона" Ришарлисон все-таки отправился на этот выезд, хотя тренировку в четверг пропустил. Курт Зума не сыграет из-за условий своей аренды, поэтому его место в центре обороны займет Йерри Мина.



АРСЕНАЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 19:30 Онлайн-трансляция



Прошлогодний "Арсенал", вероятно, проиграл бы тот матч против "Ливерпуля", который состоялся на "Эмирейтс" неделю назад. Однако при Унаи Эмери "канониры" сильно изменились и продолжают меняться, демонстрируя характер и умение поворачивать течение неудачно складывающихся поединков. "Вулверхэмптон" проиграл все три последних матча в Премьер-Лиге, но во втором тайме против "Тоттенхэма" был вполне неплох. "Арсенал" ни разу не уступил в 19 последних встречах с "волками" с учетом всех соревнований.



Нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек получил тяжелейшую травму лодыжки в матче Лиги Европы против "Спортинга", а следом за ним в лазарет угодил Штефан Лихтштайнер. Начо Монреаль не успевает вернуться к воскресенью. Маттео Гендзузи возвращается после матча дисквалификации.



"Вулверхэмптон" снова может рассчитывать на Диогу Жоту, залечившего заднюю поверхность бедра.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция



Вкусное — напоследок. На "Этихад" сойдутся две лучших команды прошлого сезона, и если "Сити" достойно держит марку, то "Юнайтед" выступает заметно хуже, чем год назад, погрязнув в середине таблицы. Преимущество "красных дьяволов" в непредсказуемости. Пока "горожане" машинально штампуют крупные победы, их соседи заставляют своих фанатов хвататься за сердце — так было и против "Борнмута", и против "Ювентуса". "Сити" одержал только две победы в восьми последних встречах с "Юнайтед" во всех турнирах, хотя с 2013 по 2014 выиграл четыре дерби подряд.



Среди травмированных "Сити" значатся Клаудио Браво, Эльяким Мангала и Кевин Де Брюйне. Серхио Агуэро отдохнул против "Шахтера" и теперь вернется в старт.



"Юнайтед" предстоит оценить состояние Ромелу Лукаку, который пропустил два последних матча из-за мышечной травмы. Поль Погба не тренировался накануне дерби, но в воскресенье должен сыграть.