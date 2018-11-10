"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Накануне

"Манчестер Сити" набрал устрашающую форму перед встречей с соседями — шесть голов в ворота соперника становятся привычкой для команды Гвардиолы. Но и "Манчестер Юнайтед" впечатляет характером и забитыми на последних минутах мячами, что обещает интригу в очередном дерби Манчестера.

"Сити" сейчас очень хорош — линия атаки "горожан" находится в отменной форме, что и выливается в погромы соперников, оказывающихся неспособными сдерживать волны атак манкунианцев. Больше всех пострадали "Саутгемптон" и "Шахтер", которым Агуэро, Стерлинг сотоварищи отгрузили по шесть мячей, покуражившись вдоволь в этих матчах.



МЮ же больше страдал в матчах с "Борнмутом" и "Ювентусом", но страдания эти были вознаграждены двумя волевыми победами в стиле старого доброго "Манчестер Юнайтед" — когда решающие голы залетают в ворота противника на последних минутах. С "Юве" так и вовсе получилось практически повторить историю, которая когда-то произошла с "Баварией" в финале Лиги Чемпионов — по игре МЮ заслуживал поражение без шансов, но, проявив характер в концовке, "красные дьяволы" добыли эмоциональную победу.



Эти эмоции — та субстанция, которая должна помочь "Юнайтед" в дерби, где Моуриньо наверняка сыграет вторым номером и постарается не допустить того, чтобы МЮ снова пришлось отыгрываться на последних минутах. Португалец понимает, что камбэки, подобные тем, что случились с командой в последних двух матчах — не то, на что можно рассчитывать на постоянной основе, но уверенности и сплоченности они команде прибавили.



Будет ли атака "Сити" выглядеть столь же круто в матче против "Юнайтед", как в двух последних матчах? Окажет ли Фортуна помощь Моуриньо в третьем матче кряду? Продлит ли свою забивную серию Антони Мартиаль, ставший настоящим спасителем для Моуриньо? Вопросов перед дерби немало, но нейтральным наблюдателям хочется главного: чтобы матч получился ярким и не стал повторением поединка "Ливерпуля" и "Сити", где фавориты сезона раскланялись друг перед другом со взаимным уважением, не подарив ни одного гола.



Для голов есть все предпосылки — атака "Сити" действительно сейчас хороша, а "Юнайтед" в этом сезоне не может похвастать надежностью в обороне, выдав всего один "сухой" матч, что вынуждает команду Моуриньо искать счастья в атаке и демонстрировать характер.



Слова



Пеп Гвардиола о "Манчестер Юнайтед": "Вне всяких сомнений, они стали лучше. Если они смогли победить в Турине, это показывает, насколько они сильны. Не имеет значения, насколько мы уверены в себе — матчи против МЮ всегда сложны. На протяжении всей истории этого противостояния МЮ побеждал чаще. У них невероятные таланты в атаке и полузащите. Мы должны основательно защищаться, избегать стандартных положений у своих ворот, поскольку они мощнее нас физически. Мы должны больше контролировать мяч и использовать свои моменты".



Жозе Моуриньо: "Если мы продолжим пропускать первыми, придет день, когда камбэк нам не удастся. Я думаю это заметно, что команда прогрессирует, но мы должны расти, и нам под силу лучше начинать матчи".



Интересные факты



— "Юнайтед" может всего лишь второй раз за время выступлений в Премьер-Лиге выиграть два дерби кряду на "Этихад" в рамках чемпионата — ранее такое случалось в сезонах 2008/09 и 2009/10;

— "Сити" выиграл всего два матча из восьми последних против МЮ во всех соревнованиях (2 победы, 2 ничьи, 4 поражения) после того, как "горожане" добыли четыре победу кряду между 2013 и 2014 годами;

— МЮ не знает поражений на "Этихад" уже в трех матчах кряду, выиграв два из них и в двух не пропустив;

— после того, как "Сити" проиграл в апреле МЮ, "горожане" взяли на "Этихад" 25 очков из 27 возможных, забив в этих матчах 32 гола и пропустив всего четыре;

— в том апрельском дерби "Сити" пропустил три гола во втором тайме, но затем в 18 матчах чемпионата команда Гвардиолы позволила всего один гол в свои ворота после перерыва — в матче с "Вулверхэмптоном", когда Вилли Боли забил, подыграв себе рукой;

— "Сити" не проигрывает уже в 53 матчах чемпионата кряду против команд, которые находятся на момент проведения встречи за пределами топ-4 — последний раз "горожане" проиграли в такой ситуации "Эвертону" в январе 2017 года — 0:4;

— Пеп Гвардиола как тренер еще никогда не проигрывал в чемпионате два домашних матча кряду против одного оппонента;

— Гвардиола выиграл девять матчей против команд Моуриньо из 21 во всех соревнованиях, потерпев пять поражений;

— Серхио Агуэро забил 17 голов и отдал пять результативных передач в последних 13 матчах Премьер-Лиги на "Этихад";

— Агуэро забил семь голов в своих первых семи матчах против "Юнайтед", но теперь не может отличиться уже три дерби Манчестера;

— Рахим Стерлинг никогда не забивал "Юнайтед", хоть и провел против МЮ 12 матчей, нанеся в них 19 ударов по воротам;

— "Юнайтед" имеют в своем активе только один "сухой" матч в этом чемпионате, пропустив в 11 матчах 18 голов — в прошлом сезоне "дьяволы" пропустили свой 18-й гол в чемпионате только в 25-м туре;

— клубный антирекорд МЮ в Премьер-Лиге по пропущенным мячам после 12 туров — 20 голов, в 2001 году, а вот последний раз больше 20 голов в стартовых 12 турах в высшем дивизионе команда пропускала в 1966 году (21);

— "дьяволы" могут выиграть три игры чемпионата кряду впервые с того момента, как весной удалось победить в пяти играх подряд, одной из которых была победа 2:3 на "Этихад" в апреле;

— это будет 300-я игра Моуриньо в Премьер-Лиге — он выиграл 189, 67 завершил вничью и проиграл 43;

— если Хуан Мата отличится, он сможет стать пятым испанцем, забившим 50+ голов в Премьер-Лиге;

— Антони Мартиаль может стать седьмым игроком в истории МЮ, забивавшим в пяти матчах Премьер-Лиги кряду — после Эрика Кантона, Дуайта Йорка, Рууда Ван Нистелроя, Уэйна Руни, Криштиану Роналду и Робина Ван Перси.



Кадровая ситуация



У "Манчестер Сити" в списке долгосрочных потерь находятся Клаудио Браво и Кевин Де Брюйне, причем ельгиец должен был восстановиться от предыдущей травмы как раз к дерби Манчестера, шел к обретению оптимальной формы с опережением графика и уже начал выходить на замену, но получил новое повреждение. Также не сможет сыграть Илкай Гюндоган — еще один постоянный клиент у врачей "Сити".



У "Манчестер Юнайтед" точно не сыграют Диогу Далот и Антонио Валенсия, а вот участие в матче Ромелу Лукаку и Скотта Мактоминея зависит от фитнес-теста в день игры. Есть вопросы по Погба, который не тренировался после игры с "Ювентусом" из-за микротравмы, но с большой вероятностью француз все же сыграет против "Сити", так как остается важнейшим игроком для Моуриньо.



Тактика



В последних матчах "Сити" очень эффектно и эффективно использовал тактику блиц-крига — "Саутгемптон" и "Шахтер" получали по три гола уже в первые полчаса игры вследствие того, что у их ворот начиналась настоящая карусель, которую закручивали игроки линии атаки "Сити". С "Саутгемптоном" игра шла даже не на половине поля "святых", а в их собственной штрафной, потому и не удивительно, что голы "Сити" были похожи друг на друга, а в одном из случаев защитник "Саутгемптона" даже срезал мяч в собственные ворота.



Против МЮ "горожане" наверняка не будут так уверенно диктовать сопернику свои условия, но забить быстрый гол попытаются — вдобавок "дьяволы" имеют склонность к тому, чтобы пропускать первыми, и Моуриньо это очень беспокоит. Португальцу и его подопечным действительно в последнее время дико везет, но Фортуна — дама с переменчивым и ветреным характером, и выезжать за счет ее вмешательства во всех матчах МЮ вряд ли сможет.



Гвардиола прав в том, что его команде стоит очень внимательно играть возле своей штрафной и не допускать большого числа стандартных положений — угловых и особенно штрафных. Хоть пара Стоунс-Лапорт и добилась большого прогресса в плане взаимопонимания и обеспечения надежности в оборонительных рядах "Сити", но у МЮ хватает мастеров классных навесов, игроков, сильно играющих головой, а Хуан Мата может просто забросить мяч в ворота со штрафного, без посторонней помощи и без шансов для голкипера.



По составу каких-то больших вопросов у команд нет. Если будет здоров Погба, то Моуриньо с большой вероятностью повторит состав, который играл против "Ювентуса", а Мату и Феллайни будет держать в запасе для роли джокеров. Впрочем, не исключен и вариант, при котором португалец наградит Мату выходом в основе вместо Лингарда, так как Джесси не впечатлил в игре с "Юве" и, возможно, пока что далек от своей лучшей формы.



У "Сити" есть лишь одна альтернатива — одним из двух вингеров может оказаться Рияд Махрез, и в таком случае Стерлинг переберется на левый фланг, но так как алжирец играл против "Шахтера", то скорее всего ему уготована роль джокера в дерби.



Ориентировочные составы



"Манчестер Сити": Эдерсон — Уолкер, Стоунс, Лапорт, Менди — Бернарду Силва, Фернандиньо, Давид Сильва — Стерлинг, Агуэро, Сане



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу — Эррера, Матич, Погба — Лингард, Санчес, Мартиаль



Прогноз



"Сити" будет очевидным фаворитом в этой игре, но везение "Юнайтед" в последних матчах не возникало на ровном месте. У МЮ есть Давид Де Хеа, способный сохранить команду в игре даже в сложной ситуации, а голы на последних минутах не могли не прибавить команде Моуриньо уверенности. Потому тут есть смысл верить в обмен голами и результативную игру.



